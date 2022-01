Tunisie-Mali (0-1) - Le Mali fait tomber la Tunisie dans une fin de match improbable

Choc attendu dans le groupe F entre la Tunisie et le Mali, deux équipes qui se verraient bien jouer les trouble fête dans la course à la victoire finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations.

Koné libère les aigles maliens

Une rencontre longtemps indécise et peu spectaculaire qui aura attendu la seconde période pour s'animer.

Sous la forte chaleur de Limbé, le premier acte est en effet assez pauvre en occasions franches.

Kouyaté reprend bien de la tête un corner, mais c'est au-dessus, tandis que le Mali domine légèrement dans la possession de balle et les intentions de jeu.

Peu avant la mi-temps, Haïdara s'essaie de loin après un déboulé dans son couloir gauche, mais c'est toujours hors cadre et les deux équipes rejoignent les vestiaires sans avoir cadré la moindre frappe.

Et c'est finalement sur un penalty accordé au Mali dès l'entame de la seconde période que tout se débloque, après une faute de main de Skhiri. Koné ne tremble pas pour transformer (0-1, 48e), obligeant ainsi la Tunisie à se montrer davantage

Malouda Traoré a beau réclamer un deuxième penalty quelques minutes plus tard, ce sont bien les Aigles de Carthage qui prennent peu à peu le dessus sur ceux du Mali.

Une fin match difficilement compréhensible

Khazri fait briller Mounkoro sur un coup-franc depuis la gauche de la surface, tout comme Bronn de loin quelques instants plus tard. Des Tunisiens qui se voient offrir l'opportunité de revenir sur penalty après une main de Genepo, mais Mounkoro se mue en héros pour détourner la frappe de Khazri et réaliser un cinquième clean sheet consécutif.

La fin de partie est animée par M. Sikazwe, l'arbitre de la rencontre, qui siffle d'abord la fin du match dès la 86e avant de se rendre compte de son erreur. Dans la minute suivante, El Bilal Touré est exclu pour une semelle sur Bronn.

L'arbitre met ensuite un terme à la rencontre sans la moindre seconde de temps additionnel malgré de nombreux changements et plusieurs interventions de l'arbitrage vidéo, le tout dans le chaos et sous les protestations du staff et des joueurs tunisiens.