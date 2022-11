Tudor s’excuse pour Payet puis l'écarte, Habib Beye le découpe

L’ancien défenseur marseillais, Habib Beye, n’aime pas du tout la communication du coach olympien, Igor Tudor.

La relation entre Igor Tudor et Dimitri Payet continue à faire réagir. Le coach croate a été coupable d’avoir laissé le Réunionnais sur le banc lors du match décisif de Ligue des Champions contre Tottenham et c’est un choix qui a été fortement contesté. Aussi bien dans les médias que par les supporters olympiens.

Tudor malhonnête à propos de Payet ?

L’entraineur croate a reconnu quelques jours après qu’il s’est trompé et qu’il aurait dû faire jouer l’ancien international tricolore. Un rétropédalage qui n’a pas convaincu grand monde. D’aucuns estiment que c’était de la com’ pour ne pas perdre tous ses soutiens.

L’entraineur Frédéric Antonetti estime par exemple que Tudor ne pensait rien de ce qu’il disait lors de sa dernière conférence de presse. « Un conseiller lui a conseillé de mettre de l’eau dans son vin », a-t-il déclaré lors de l’émission Canal Football Club dimanche.

Habib Beye a abondé dans le même sens en déclarant : « C’est bizarre de dire qu’il regrette de ne pas l’avoir fait jouer dès le début du match. Pourquoi pas dès le début du match ? C’est forcément quelque chose qu’on lui a dicté. C’est exactement ça. Dans cette communication-là, il se phagocyte ».

Beye soupçonne un problème d’égo chez Tudor

« Malgré les bons résultats qu’il y a eus, Tudor a du mal depuis le début de la saison à sortir de son cadre, a poursuivi le franco-sénégalais. Des joueurs comme Payet, ils vous font sortir de ce cadre. C’est quelqu’un à qui il faut donner de la liberté, car c’est un créateur. Ses 5,10 occasions par match seront différentes. Il a quelque chose en plus. Il ne peut pas tenir 90 minutes, mais il te crée des occasions. Je crois que c’est un problème d’égo (chez Tudor) ».

Beye est remonté et il ne risque pas de décolérer. Pour le choc contre l’OL, et malgré les propos qu’il a tenus précédemment, Tudor a encore choisi de se passer de Payet. Ce dernier n’est que remplaçant alors que Cengiz Under a été relancé.