OM : Dimitri Payet, l'énorme aveu d'Igor Tudor

Igor Tudor, l'entraîneur de l’Olympique de Marseille, a avoué avoir fait une erreur en laissant Dimitri Payet sur le banc contre Tottenham (1-2).

Les Phocéens recevront l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Igor Tudor et Dimitri Payet étaient en conférence de presse, ce vendredi, afin d’évoquer ce choc du championnat de France. Il était aussi question de l’élimination de l’OM en Ligue des Champions.

Tudor avoue avoir fait une erreur avec Payet

L’attaquant français n’a pas pris part à la confrontation face aux Spurs. Il l’a évoqué devant les caméras. « En tant que compétiteur, je veux et je travaille pour être sur le terrain tout le temps. Mais le coach fait des choix il faut les respecter, a-t-il confié... évidemment la frustration est grande parce que je veux aider mes coéquipiers et ça n'a pas été possible sur ce match-là ».

Présent aux côtés de son buteur, Igor Tudor s'est lui aussi exprimé sur l’absence de Dimitri Payet. Sans langue de bois, le technicien croate a fait son autocritique.

« Je pense que j'ai fait une erreur, a avoué le coach de l’OM. Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. Il faut que je fasse mon autocritique. J'aurais pu faire un changement différent que celui de Suarez. »

A la fin de la rencontre avec les journalistes, Dimitri Payet a envoyé un message clair à son entraineur. « J'ai envie de jouer, de bien faire, mais il y a d'autres joueurs, a-t-il expliqué. Et quoi qu'il arrive, que je sois titulaire, que je rentre à la mi-temps ou que je joue 5 minutes, il faudra tout donner pour l'équipe ».