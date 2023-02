Tudor, Mbemba et les réactions après Toulouse - OM (2-3)

Alors qu’il était mené au score, l’OM a réussi à se défaire de Toulouse ce dimanche. Igor Tudor a fait part de sa satisfaction.

L’Olympique de Marseille n’était pas loin de se faire accrocher, dimanche soir sur le terrain de la séduisante équipe de Toulouse. Ayant déjoué tout au long du premier acte, les Phocéens se dirigeaient vers un revers tout à fait logique. C’était avant leur sursaut au retour des vestiaires. Durant le second acte, ils ont en effet montré un tout autre visage. Ce qui leur a permis d’aller chercher un succès précieux, qui les maintient à cinq points du PSG. Après un tel scénario, Igor Tudor, l’entraineur, ne pouvait qu’exprimer son bonheur. Les joueurs, aussi, étaient aux anges en ayant accompli leur devoir.

Valentin Rongier (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « C’était un match compliqué, face une belle équipe de Toulouse. Ils ont bien prépare la rencontre. En 1e période, on n’a quasiment pas existé. Et en 2e, on a fait ce qu’il fallait. On est contents. Tudor a eu des mots à la pause, c’est sûr. On ne pouvait pas continuer comme ça. On a eu l’attitude qu’il fallait en deuxième période. On était présents sur les 2e ballons et dans l’intensité. Le Clasico ? On a regardé le classement, ça avance vite, il faut qu’on garde le rythme et c’est ce qu’on a fait ce soir ».

Chancel Mbemba (défenseur de l’OM sur Amazon Prime) : « On savait qu’en 1e période, que ça allait être difficile. On l’a loupée. Le coach a parlé au vestiaire à la pause, le capitaine aussi. Il fallait que chaque joueur se donne à fond jusqu’à la fin. Mais ony a cru. Mais en 2e, on a poussé et chacun a montré ses capacités. J’ai tiré 6 fois ? Il faut saisir les opportunités. C’est grâce à mes coéquipiers. Il fallait prendre 3 points ce soir. Prêt pour le Classico ? Oui, obligé. Dommage que je ne joue pas, mais je crois en tous mes gars. On va mouiller le maillot. Et on joue à la maison, c’est très important. Le titre ? bien sûr qu’on y pense, mais on aborde match par match. On parlera à la fin ».

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « Difficile victoire, contre une fantastique équipe de TFC. Je l’ai dit aux gars, qu’il fallait être très bons. Ce qu’on a fait en 1e ce n’était pas assez. Il fallait être plus forts. J’étais confiant. Et je pense qu’on a fait une bonne 2e période. Ce que je leur ai dit à la pause ? Que j’aime ce genre de victoires. Vous être menés, puis vous revenez. Tout n’est pas parfait. Ce n’est pas facile. Mais on doit continuer à gagner. Et c’est bien de gagner comme ça pour préparer le PSG. A la mi-temps ? J’étais confiant, mais je devais dire la vérité. Ce n’était pas assez, des joueurs n’étaient pas à leur niveau. Le prochain match ? C’est un match crucial et spécial. La victoire en Coupe ça nous a donné de la confiance, mais on doit répéter ce genre de performances ».