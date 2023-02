Toulouse – OM (2-3) : Marseille renverse le Téfécé

Bousculé en première période, l'OM a renversé Toulouse après le repos. Un renversement qui permet à Marseille de garder le rythme de la tête. Résumé.

Après la défaite à domicile contre Nice (1-3), les Marseillais avaient parfaitement repris leur rythme du haut de tableau en disposant de Clermont au stade Gabriel-Montpied (0-2) et profité du lourd faux-pas du PSG à Monaco (3-1). Côté toulousain, l'objectif était de poursuivre la belle série de 16/21 en Ligue et confirmer le beau succès contre Rennes (3-1) du week-end passé. Après une première période dominée par les Toulousains, les Marseillais ont renversé le Téfécé dans le deuxième acte et gardent le rythme du PSG en tête de la Ligue 1.

Toulouse démarre en fanfare

Getty

Les Marseillais étaient-ils trop restés sur leur éclatante victoire du match aller (7-1), au point d'oublier de démarrer la rencontre? Les hommes d'Igor Tudor se font en tout cas cueillir dès la première offensive toulousaine : à la suite d'un ballon mal dégagé après une percée de Rafael Ratão, Brecht Dejaegere trouve Mikkel Desler sur le côté droit. Le Danois centre fort aux 5,5m où surgit Thijs Dallinga qui trompe Pau López de près (3e). Le Téfécé mène déjà au score.

Il faut attendre la 10ème minute pour voir les Phocéens se réveiller. Parti du côté droit, Jonathan Clauss repique dans l'axe et arme une frappe du gauche en lucarne que Maxime Dupé détourne en corner. Dans la minute qui suit, trouvé en retrait par Alexis Sánchez, Nuno Tavares arme une frappe au ras du sol qui ne surprend pas Dupé. Et ce sont les locaux qui se montrent les plus dangereux. Sur une contre-attaque éclair, les Toulousains forcent López à une double parade devant Dallinga puis Anthony Rouault (18e).

Marseille ne sort pas la tête de l'eau

La suite de la mi-temps ne changera pas des 20 premières minutes. Le Téfécé est parfaitement regroupé et profite au mieux des espaces entre les lignes adverses. Percutant sur le côté gauche, Ratão remise en retrait pour Gabriel Suazo dont la frappe du gauche écrasée fuit le but marseillais (24e). Sur un long centre de Clauss, Chancel Mbemba s'élève au-dessus de la défense mais ne parvient pas à cadrer sa reprise de la tête (27e).

Il ne se passera plus grand chose, le match s'enfonçant dans une confrontation de styles. À ce titre, ce sont encore les Toulousains qui s'en sortent le mieux. D'un superbe centre venu de la droite, Dallinga trouve la tête de Ratão qui échoue sur López (31e). Trouvé par Ratão à l'entrée du rectangle, Zakaria Aboukhlal envoie une frappe lourde dans les gants du portier marseillais (45e+1). C'est la dernière possibilité de la mi-temps.

Les Phocéens font déborder la Garonne

Getty

Cette deuxième mi-temps, c'est un copier-coller de la première mais en inversant les rôles : Marseille étouffe son adversaire. À la suite d'un relais avec Clauss, Mbemba s'infiltre sur le côté du rectangle mais sa frappe dans le plafond du but trouve Dupé sur son chemin. Sur le corner qui suit, le Congolais est à la retombée d'un ballon dévié par Stijn Spierings et ne laisse, cette fois, aucune chance au portier toulousain (52e). L'OM a complètement relancé la rencontre.

Spécialistes des phases arrêtées, les hommes de Tudor vont en profiter pour asseoir leur domination. Sur un corner de Cengiz Ünder, Sead Kolašinac coupe le ballon au premier poteau mais trouve les poings de Dupé (54e). Cinq minutes plus tard, à la retombée d'un corner mal repoussé, Ünder trompe Dupé d'une magnifique reprise de volée du plat du pied. Marseille a pris les devants, Toulouse est sonné.

Marseille se fait peur

Désormais mené, le Téfécé va prendre des risques pour revenir à la marque et, inévitablement, laisser des espaces dans son dos. Un jeu d'équilibriste se met dès lors en place entre les deux équipes. À la 68ème minute, Rouault loupe complètement sa reprise après avoir pourtant été esseulé par Ratão au point de penalty. Et c'est l'OM qui va scorer à nouveau : écarté par Matteo Guendouzi, Tavares élimine Desler à l'entrée du rectangle et trompe Dupé dans un angle fermé (79e).

Marseille passe même tout près du break : trouvé par Alexis dans le dos de Rouault, Tavares manque son doublé en canardant sa volée au-dessus du but (82e). Et quand on ne tue pas un match, on encaisse forcément comme le dit le dicton. Parfaitement trouvé par Suazo au second poteau, Ado Onaiwu profite d'un marquage laxiste de Tavares pour catapulter une volée du gauche dans le but de López (87e). 2-3, le Stadium Municipal pousse comme un seul homme mais Marseille tient bon.

Avec cette nouvelle victoire, l'OM garde le rythme de la tête (les 5 premiers du classement ont tous gagné) et reprend sa deuxième place à Monaco qui s'était imposé plus tôt à Brest (1-2). Surtout, les hommes de Tudor ont fait le plein avant d'aller défier le PSG au Vélodrome dimanche prochain. À l'inverse, Toulouse cale à la 11ème place en ne profitant pas des faux pas de Reims et Lyon. Avec 32 points, le Téfécé occupe le ventre mou du classement avec 13 points d'avance sur le premier relégable.