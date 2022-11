Tudor, Guendouzi et les réactions sur la blessure de Harit après Monaco - OM

Monaco et Marseille se sont quittés sur un nul ce dimanche. Une rencontre marquée par la terrible blessure d’Amine Harit.

Monaco et Marseille n’ont pas pu se départager ce dimanche à Louis II. Au terme d’une rencontre disputée, ils se sont quittés 2 à 2. La partie était plaisante, mais elle a été marquée par un triste évènement. A l’heure du jeu, Amine Harit, l’ailier marseillais, s’est blessé sérieusement au genou. Un coup du sort terrible et qui le prive du Mondial au Qatar. Après la rencontre, les différents acteurs ont tous eu une pensée envers le Marocain.

Mattéo Guendouzi (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « On a eu des mauvais scénarios sur les fins de matches. Notamment à Tottenham. Aujourd’hui, on est récompensé car on méritait de gagner. On a réussi à rester solides. La sortie d’Amine Harit ? Honnêtement, c’est très difficile. On sait ce qu’il y a derrière avec la Coupe du Monde qui arrive. C’était un rêve pour lui. On est tous très peinés pour lui. J’espère de tout cœur qu’il va se rétablir le plus vite possible. C’est un joueur très important pour nous. Dès qu’il y a eu sa blessure, on a eu à cœur de le faire pour lui. C’est un mec avec une superbe mentalité ».

Jordan Veretout (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « Mon but, il a fait du bien. Je l’attendais depuis longtemps. Il nous fait revenir dans le match et on arrache la victoire. Ce soir, on retient la victoire et cette victoire est pour lui. Il est parti à l’hôpital, et c’est un moment très difficile pour lui. Juste avant le Mondial. On est tous derrière pour lui et j’espère qu’il va se remettre le plus vite possible. En 1e période, on n’arrive pas à finaliser nos occasions. En 2e mi-temps, ils sont revenus mieux que nous et après leur but on a su bien réagir. Les trois points nous font énormément de bien. La communion avec les supporters était magnifique à la fin ».

Axel Disasi (défenseur de Monaco sur Amazon Prime) : « On ne fait pas de la danse, désolé. C’est un sport de contact. A partir du moment où l’om a égalisé, l’arbitre était pour eux. C’est un sport de contact. On fait du football, je suis désolé. Mais a partir du moment où il y a eu 2-2, l’arbitre s’est laissé envahir par l’ambiance marseillaise. Je suis persuadé que sur la dernière action y a pas faute ».

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « Je n'ai pas le sourire ce soir à cause de ce qui s'est passé avec Harit. Avec sa sortie sur blessure. C’est de la malchance. Je suis très triste, car on m’a dit que c’était une grave blessure. Ca n’a pas l’air très bon. Tristesse. Victoire folle ? Oui, y a eu des moments où on méritait de gagner et on ne le faisait pas. Aujourd’hui, on l’a fait, mais s’ils gagnent on ne dit rien. On a souffert ce soir. Ce n’est pas facile de jouer contre Monaco. La blessure d’Amine a été un choc pour l’équipe. On était surpris. Mais avec les entrées de Payet, on a eu plus de jambes. 2-2 nous aurait satisfait. »