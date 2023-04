Tudor, Guendouzi et les réactions après Lorient - OM (0-0)

L’OM n’a pas réussi à prendre le dessus sur Lorient, ce dimanche au Moustoir. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Pour la deuxième fois de suite, l’OM a été accroché en championnat. Après Montpellier, c’est Lorient qui est parvenu à mettre en échec la formation phocéenne (0-0). Ce résultat ne fait pas du tout les affaires des vice-champions de France dans l’optique de la course pour le podium.

Au coup de sifflet final, les Marseillais ont exprimé leur frustration. Les joueurs ont reconnu ne pas en avoir fait assez. L’entraineur aussi est apparu remonté. Même s’il n’a pas accablé ses ouailles, Igor Tudor paraissait très déçu. Aussi bien du résultat que du contenu proposé en terre morbihannaise.

Igor Tudor (entraineur de l’Olympique de Marseille sur Amazon Prime) : « Je ne suis pas content du résultat, mais je ne peux rien dire aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On a mis ce qu’on avait travaillé. C’est dans les derniers mètres que ça a été difficile. Lorient n’a pas voulu jouer, ils n’ont pas voulu attaquer. C’est un match typique du championnat français. Je suis content de la façon dont on s’est présenté. Mais pas content du résultat. C’est un match sérieux. Mais pour faire la différence, il faut marquer. De plus en plus difficile de se créer des situations ? Non, si vous me demandez si je suis plus satisfait du match à Reims ou ce soir, je dirais ce soir car il y avait de l’intensité. Je l’ai dit aux joueurs, j’ai vu l’équipe que j’aime ».

Mattéo Guendouzi (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « Il y a de la déception oui, car le match était à notre portée. On a manqué du réalisme dans le dernier geste. Défensivement on a été bons, mais offensivement il nous a manqué des choses. Dans la dernière passe, le dernier geste. On a eu des possessions hautes et longues, de belles séquences mais il nous a manqué le dernier centre. Lens est à deux points ? Mais il n’y a pas de pression. Il reste beaucoup de matches et beaucoup de points gratter. On va tout donner et on fera les comptes à la fin ».

Valentin Rongier (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « Deux tirs cadrés, c’est un bilan plutôt faible. Le point positif, c’est qu’on a été costauds défensivement, mais ce n’est pas assez. On est Marseille. On avait une bonne dynamique à l’extéreur et on voulait la continuer. On doit faire plus. Il faut qu’on retrouve cette dynamique qui nous permettait de nous créer 10,15 bonnes situations par match. On a eu plus de mal dans le jeu mais c’est à nous de nous adapter et avoir moins de déchet. Si on n’est pas parfait dans la réalisation, on a encore plus de mal à se créer des opportunités. Mais on ne lâchera rien, c’est une certitude. Sous pression ? Non, il reste 8 matches. C’est encore très long. On est à fond, et personne ne lâchera. De la fatigue ? Non, je ne pense pas car on n’a plus qu’un match par semaine et on travaille bien pour être frais le week-end ».

Abdoul Bamo Meité (défenseur de Lorient sur Amazon Prime) : « On savait que ça n’allait as être évident avec un nouveau système. Mais on a suivi le chemin du coach et ça a plutôt bien marché. On les a fait déjouer et c’est un bon point. Aujourd’hui, on s’en sort bien, avec un clean sheet a la maison. Y avait de la place pour faire mieux, mais on félicite l’entrée des remplaçants. Le prochain match, il faudra le gagner ».

Bamba Dieng (attaquant de Lorient sur Amazon Prime) : « Oui, j’avoue que c’était un match très important pour moi et toute l’équipe. On a fait ce qu’il fallait. L’essentiel c’était de les empêcher de jouer et je pense qu’on l’a fait. Moi, j’étais seul en attaque et j’ai essayé d’aider l’équipe, en gérant la profondeur et bien garder le ballon. On a essayé de rester en bloc et je pense qu’on a bien fait. On est très contents de la performance qu’on a fait. De la revanche ? Non, même pas. Moi, je suis tranquille. Je joue mon match comme je le faisais d’habitude. Ce qui devait arriver est arrivé. Je suis très content ici et la vie est belle ».