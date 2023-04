Lorient – OM (0-0) : Marseille s'enlise chez les Merlus

En déplacement en Bretagne, un OM indigent n'est pas parvenu à contourner une équipe de Lorient pourtant décimée par les blessures. Résumé.

Après la victoire de Lens contre Strasbourg (2-1) et le nul de Monaco à Nantes (2-2), c'est un double enjeu qui attendait l'OM lors de son déplacement à Lorient. D'un côté, conserver sa deuxième place devant les Sang et Or. De l'autre, la possibilité d'augmenter son avance sur la quatrième place. Au final, les Phocéens n'auront ni l'un ni l'autre en raison d'une prestation très mitigée face à des Merlus pourtant décimés par les blessures. Les Marseillais enchaînent un second partage consécutif et marquent le pas en tête.

Une première mi-temps empruntée

Malgré l'enjeu comptable au classement, l'OM démarre la rencontre en mode mineur et il ne se passe pas grand chose dans les dix premières minutes. Lorient attend les Marseillais et ne laisse pas beaucoup d'espaces. À la 12ème minute, Cengiz Ünder hérite du ballon au second poteau et arme une frappe puissante bien claquée par Vito Mannonne.

Bien en place défensivement, les Merlus vont même s'autoriser quelques remontées dangereuses. Parti en contre-attaque sur le côté gauche, Adil Aouchiche pénètre le rectangle marseillais mais sa frappe trop centrale est bien captée par Pau López (14e). Sur un coup-franc mal repoussé par la défense, Romain Faivre déclenche une frappe puissante à ras-de-terre qui ne trompe pas le portier marseillais (21e). L'OM va ensuite reprendre le match en main mais sans vraiment briller.

Il faut même attendre les dix dernières minutes de la mi-temps pour revoir des occasions. À la réception d'une mauvaise relance de Mannonne, Ünder repique dans l'axe mais sa frappe enroulée s'envole (36e). Deux minutes plus tard, au rebond d'un coup-franc mal dégagé, Leonardo Balerdi tente sa chance dans le rectangle mais se fait contrer avant de manquer le cadre sur sa deuxième tentative. Lancé en profondeur par Jonathan Clauss, Valentin Rongier retrouve son latéral dont le centre long trouve la volée de Nuno Tavares qui file au-dessus du but (40e).

Une seconde période du même acabit

Comme lors du premier acte, ce sont les hommes d'Igor Tudor qui vont mettre le nez à la fenêtre en premier. Trouvé dans la profondeur par Rongier, Alexis Sánchez remise pour en retrait pour Ünder dont la reprise du pied droit termine à côté (47e). Et si l'OM est traditionnellement fort cette saison au retour des vestiaires, les Lorientais ne se laissent pas faire. Décalé sur le côté gauche par Bamba Dieng, Aouchiche va repiquer dans l'axe pour armer une frappe tendue qui s'écarte du poteau (51e).

La physionomie du match se précise. Marseille a la possession et cherche à contourner l'organisation bretonne, Lorient procède par contres et attaques rapides pour surprendre la défense phocéenne. Monté en ligne pour apporter le surnombre, Balerdi est trouvé par Ünder à l'entrée de la surface mais sa tentative dévissée fuit le cadre (53e). Trouvé par Darline Yongwa à l'entrée de la surface, Dieng déclenche une frappe sèche que López détourne d'une belle envolée (63e). Sur un centre de Sead Kolašinac repoussé dans l'axe, Tavares arme une frappe du droit dont la déviation manque de tromper Mannonne. Sur le corner, Balerdi s'impose dans les airs mais ne cadre pas sa reprise (65e).

C'est la dernière occasion à se mettre sous la dent pendant plus de 20 minutes. Sur un coup-franc mal repoussé, Faivre arme une frappe trop enlevée pour enfin briser l'ennui (87e). Ibrahima Koné trouvera ensuite les gants de López sur une tentative dans l'angle mort (90e+2) mais le score ne bougera pas. Accroché à Lorient, l'OM perd sa deuxième place au profit de Lens et ne profite pas du nul monégasque pour assurer le podium. Les Merlus restent quant à eux bien au chaud au milieu de classement.