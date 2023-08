Tuchel veut piquer un joueur à son ancien club

Le Bayern Munich aurait fait une première offre pour Kepa Arrizabalaga, le gardien de but de Chelsea

Le Bayern est à la recherche d'un nouveau gardien de but après avoir vendu Yann Sommer à l'Inter, tandis que Neuer se remet d'une fracture de la jambe. Sky Sports Germany affirme que les géants de la Bundesliga ont fait une première offre pour Kepa, le gardien de Chelsea. L'équipe allemande lui aurait proposé un prêt d'une saison, avec une option d'achat ultérieure.

Chelsea vient de recruter Robert Sanchez, 25 ans, en provenance de Brighton, et l'on s'attendait à ce qu'il soit en concurrence avec son compatriote espagnol pour la place de gardien de but à Stamford Bridge. Kepa est sous contrat avec les Blues jusqu'en 2025, mais Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur de Chelsea, serait très intéressé par des retrouvailles avec le joueur de 28 ans.

Arrizabalaga a quitté l'Athletic Club en 2018 pour 80 millions d'euros (71 millions de livres/88 millions de dollars), le prix le plus élevé jamais payé pour un gardien. Au fil des ans, il a connu des problèmes de forme et de temps de jeu à Chelsea et, sous Tuchel, le manager allemand préférait Edouard Mendy comme premier choix.