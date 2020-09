Tuchel, Verratti, Haise… Les réactions après Lens-PSG (1-0)

Le PSG s’est incliné ce jeudi soir contre Lens en Ligue 1 (0-1). Un revers qui n’a pas semblé alarmer Thomas Tuchel.

C’est par un revers que le PSG a entamé son parcours en championnat. Les champions de France ont perdu face à Lens à Bollaert (0-1). Affaiblis par plusieurs défections, les Franciliens ont été trop peu dangereux pour espérer l’emporter, et une grosse erreur du jeune gardien Bulka leur a couté le point du nul. Au coup de sifflet final, Thomas Tuchel a cherché à relativiser ce faux-pas, car concédé dans des circonstances particulières. Les joueurs, eux, ont insisté sur le fait que Paris doit mieux faire même sans ses meilleurs éléments.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG) : « Je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux. J’étais content de la 1e période qu’on a faite. On a contrôlé le match complètement, et on a eu la possession. On a eu des difficultés de créer des occasions pour marquer aujourd’hui. Zéro occasion ? Mais oui. Nous avons un groupe réduit, et on manque de joueurs qui font la différence. Avec des jeunes, on a fait une erreur décisive et on n’a pas pu profiter de leurs erreurs à eux. Le nul c’est le maximum qu’on pouvait espérer. Ce que j’ai dit à Bulka ? Il doit jouer comme ça. Il s’agit d’une erreur technique. Ca peut arriver. Ça ne sera pas sa dernière. Malheureusement, c’était décisif (...) Se renforcer ce n’est pas urgent, mais nécessaire. On a perdu beaucoup de joueurs, et c’est nécessaire de se renforcer pour avoir de la concurrence. »

Thomas Tuchel est "très optimiste pour Alessandro Florenzi" mais dément la venue de Mattéo Guendouzi à Paris après #RCLPSG 👀🎙️ pic.twitter.com/5CYMsD0I5Q — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 10, 2020

Pablo Sarabia (attaquant du PSG sur Canal +) : « On a fait un match correct mais on n'a pas pu marquer et on a été puni sur une action. On est une équipe et il ne faut pas parler des autres. Il n'y a pas d'excuses à avoir ce soir et ce n'est pas parce qu'il y avait des absents que le PSG a perdu ce soir. »

Franck Haise (entraîneur de Lens sur Canal +) : "Je ne leur ai rien dit. Je les ai juste félicité un par un. Tous les joueurs de l'effectif sont venus, c'était un beau moment avec l'ensemble du staff, je n'avais rien à rajouter. Paris était certes diminué, ce n'est pas la facilité, c'est la réalité. Mais même diminué, on voit le niveau technique et l'intelligence collective de cette équipe. On n'allait pas se battre sur la possession, on se battait sur un autre terrain. Il fallait être bon dans la récupération, parfois basse, parfois haute, avoir des transitions de qualité. C'est pour ça qu'on a gagné ce match. J'ai 16 joueurs qui ont travaillé comme des fous. On ne gagne pas si on n'a pas un état d'esprit exceptionnel. Ce n'est pas l'envie ou le physique, il y avait des choses à régler pour pouvoir défendre en avançant. On savait qu'on ne pouvait pas le faire sur 45 minutes mais on a réussi à le faire sur l'entame de seconde mi-temps. Le public ? Même 5000, comme c'est bon ! Ils sont tellement importants pour nous. Je les remercie".

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Canal +) : "Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. On a donné tout ce qu'on pouvait. Notre maximum, c'était ça aujourd'hui. Tous les copains étaient fatigués, ils ont donné le maximum. C'est un peu bizarre de jouer un match comme ça. Déjà faire un calendrier où l'on met le premier match le jour de la finale de C1 c'est bizarre. Maintenant il faut se reposer parce que dans trois jours, on sera un peu dans le même délire. On joue pour la première fois ensemble, il faut du temps. Sinon le football serait facile. On a eu du mal à se créer des occasions. En deuxième, avec la fatigue, on a un peu baissé le rythme. Le but ? C'est dangereux mais moi j'appelle toujours le ballon, c'est ma façon de jouer. Si je ne voulais pas le ballon, je ferai un autre sport. Je ne changerai jamais ma façon de jouer. Je joue au football, j'aime jouer au football. Qui fait l'erreur ? Je ne sais pas. Moi je demande le ballon, après il était un peu court mais je le répète, je ne changerai jamais ma façon de jouer. Je cherche toujours à donner des solutions à mes coéquipiers. Jouer Marseille tout de suite, c'est bien parce que c'est un match qui nous tient à cœur, pour les supporters. Après comme je le dis je ne comprends pas du tout pourquoi Lens a été fixé aujourd'hui...".