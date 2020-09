Lens-PSG (1-0), le cauchemar de Bulka

Plombé par une grossière erreur de son gardien Marcin Bulka, le PSG a raté sa première sortie de la saison ce jeudi à Lens (défaite 1-0).

C'était une chance à saisir. L'occasion de briller pour Marcin Bulka (20 ans). Mais en l'absence de ses concurrents au poste Keylor Navas (Covid-19) et Sergio Rico (pas qualifié), l'habituel troisième gardien du PSG est passé à côté de son match ce jeudi à Lens, lui qui n'était apparu qu'une seule fois en avec le club de la capitale. C'était il y a un an déjà, le 30 août 2019 lors d'une victoire à Metz (2-0).

Pourtant peu inquiété sur l'ensemble de la partie, le gardien polonais s'est rendu coupable d'une erreur qui coûte très cher à l'arrivée. Sa relance plein axe, directement dans les pieds de l'ancien Niçois Ignatius Ganago, a permis à Lens de prendre les rênes d'un match qu'ils n'ont plus lâché jusqu'au coup de sifflet final (1-0, 57e). Une bourde difficilement compréhensible au vu du champ qui lui était laissé pour relancer proprement.

L'article continue ci-dessous

Le PSG n'avait plus perdu son premier match de L1 depuis 9 ans

La pilule sera sans aucun doute difficile à avaler pour Marcin Bulka alors que l'équipe dirigeante du a souvent loué ses qualités en privé. Mais le constat est sans appel. Ce n'était pas le soir de l'ancien espoir de , qui devra prendre sur ses épaules une bonne part de la défaite en terre nordiste malgré un bel arrêt plus tard sur une tête à bout portant de Simon Banza (63e).

Plus d'équipes

Bulka ou pas, une chose est sûre ! Privé de nombreux cadres, le PSG a rendu une copie plus que médiocre dans son ensemble, plus de deux semaines après son épopée lisboète. Une défaite d'entrée de jeu pour ce nouvel opus en . Ce n'était plus arrivé depuis la saison 2011-2012. Paris avait alors perdu 1-0 au Parc des Princes contre Lorient. Et avait lâché le titre à au bout du compte...

Benjamin Quarez, au Stade Bollaert-Delelis.