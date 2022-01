Tuchel explique pourquoi il a écarté Lukaku

Thomas Tuchel n’a pas retenu Romelu Lukaku dans son équipe de Chelsea pour le choc face à Liverpool (2-2) dimanche après que l'attaquant a livré une interview controversée à l'insu du club et qui a été rendue publique cette semaine.

En effet, il s’est avéré que ni le club ni les représentants du joueur n'étaient au courant de l'interview à l'avance. Cela semble avoir été arrangé directement avec le journaliste de Sky Sport Italia à Londres.

Ce dimanche, le Belge n'était même pas sur le banc au coup d’envoi. Une mise à l’écart en guise de sanction après qu’il ait critiqué la tactique de son manager. Appelé à expliquer sa décision à Sky Sports, Tuchel a déclaré avant le match: "Ce truc est devenu trop gros, ça a fait trop de bruit si près du match, alors j'ai décidé de protéger la préparation du match, et c'est pourquoi il est absent. »

Tuchel prêt à passer l’éponge

"Bien sûr, nous avons parlé, nous avons parlé deux fois, j'ai parlé aux principaux joueurs, bien sûr et après cela, nous avons dû réaliser que c'était trop proche du match, que c’était trop important, a poursuivi le coach allemand. Nous avons retardé la décision de savoir quoi faire. Nous devons protéger la préparation du match. Nous avons un grand match de football à jouer et nous avons besoin de nous concentrer pleinement, ce qui est difficile à obtenir de toute façon - difficile même avec cette décision. Mais il est, à mon avis, plus facile s'il n'est pas dans l'équipe, et c'est pourquoi nous l'avons fait".

Après le match, Tuchel a indiqué que la mise à l’écart Lukaku était loin d’être définitive car le Belge reste un élément clé des plans de Chelsea. "C'est notre joueur", a-t-il clamé. "Il y a toujours un moyen de revenir en arrière, nous réglerons cela à huis clos et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi. Ce n’est pas le sujet maintenant."