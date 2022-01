Chelsea : Tuchel a écarté Lukaku du groupe

L'attaquant des Blues va manquer le prochain choc à domicile contre l'équipe de Jurgen Klopp après son interview controversée.

GOAL confirme que Thomas Tuchel a écarté Romelu Lukaku du groupe de Chelsea contre Liverpool après que l'attaquant ait réalisé une interview controversée dans le dos du club, publiée la semaine dernière.

Tuchel a dévoilé son équipe ce dimanche et le Belge pourrait même ne pas être sur le banc après avoir été été critique envers la tactique de son manager.

Il est apparu depuis que ni le club ni les représentants du joueur n'étaient au courant de l'interview au préalable. Il semble qu'elle ait été organisée directement avec le journaliste de Sky Sport à Londres.

Le joueur de 28 ans va faire face à des mesures disciplinaires, malgré l'importance du choc à venir entre Chelsea et Liverpool à Stamford Bridge dimanche soir.

Ses commentaires sont devenus le plus grand sujet de discussion du football jeudi soir, scandalisant les supporters de l'ouest de Londres.

"Je ne suis pas heureux de la situation et c'est tout à fait naturel", a-t-il déclaré à Sky Sport Italia. "L'entraîneur principal a décidé de jouer un système différent et je ne dois pas me relâcher, je dois continuer à travailler dur et être professionnel".

"Je ne suis pas heureux de la situation mais je suis un pétroleux et je ne dois pas me laisser aller".

Le timing de l'histoire est malheureux puisque cette interview est sortie trois semaines après avoir été filmée, la sortie intervenant au milieu d'une baisse de forme drastique pour les Blues.

Si le contexte a pu changer, le contenu des citations a frustré beaucoup de personnes autour de Lukaku.

Vendredi matin, Tuchel était détendu face aux questions persistantes des médias. Cependant, derrière des portes closes, plusieurs sources ont affirmé que le manager est plus en colère qu'il n'y paraît avec son attaquant de l'Inter, dont le coût s'élève à 97,5 millions de livres (136 millions de dollars).