Troyes-PSG : Mbappé devrait débuter, Ramos et Gueye absents

Pour la première journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino devrait aligner l'international français dès le début de la rencontre.

Kylian Mbappé était parmi les derniers à fouler la pelouse du terrain d'entraînement vendredi matin. Samedi soir à Troyes, il devrait être parmi les premiers à débuter la rencontre. Trois semaines après son retour de vacances, l'attaquant international français va connaître ses première minutes de jeu et sauf cataclysme, il ne devrait pas disputer l'intégralité de la rencontre.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino a d'ailleurs confirmé qu'il devrait faire jouer le Bondynois. "Kylian est à disposition de l'équipe et il y a un pourcentage élevé qu'il soit là dès le début du match."

Wijnaldum, dès l'entame ?

Pour ce premier déplacement de la saison en Championnat, le technicien argentin devra faire avec un groupe alternatif. Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, deux des quatre recrues parisiennes seront là, et ils devraient aussi démarrer. En revanche, Sergio Ramos est en phase de reprise progressive sur le terrain suite à une lésion du solaire du mollet gauche. Idrissa est encore à l'écart en raison d'un test positif au Covid-19, quand Bernat, présent à l'entraînement vendredi, reprend tout doucement avec le groupe.

Trois autres joueurs manquent à l'appel : Colin Dagba est en phase de reprise dans les suites d’une entorse de cheville, Teddy Alloh est en soins pour des douleurs à la hanche gauche et Alexandre Letellier a contracté une lésion aux adducteurs gauches lors du dernier entraînement.

Dernier entraînement du #PSG avant la reprise de la L1 et le premier match face à Troyes samedi. Kimpembe premier arrivé sur le terrain. Présence aussi de Mbappé et Wijnaldum. Letellier sorti en début de séance. @GoalFrance pic.twitter.com/f1Ty0wX6fT — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 6, 2021

Paris ne pourra pas non plus compter sur les finalistes de la Copa America et de l'Euro. Neymar, Verratti, Marquinhos, Di Maria, et Paredes étaient ce vendredi à l'hôpital américain de Neuilly pour passer une batterie d'examens avant leur reprise sur le terrain. "On est très contents de retrouver un groupe complet avec des joueurs qui ont répondu présent au rendez-vous qui a été fixé", a d'ailleurs souligné Mauricio Pochettino.

Composition probable : Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Dina Ebimbe - Draxler, Icardi, Mbappé.