Wijnaldum explique pourquoi il a rejoint le PSG

Le Néerlandais Georginio Wijnaldum a dévoilé la raison principale pour laquelle il a opté pour Paris plutôt que le Barça.

En fin de contrat à Liverpool cet été, Georginio Wijnaldum avait la possibilité de prendre la direction de Barcelone et signer en faveur d’un club qui le sollicite depuis l’année dernière. Mais, il a pris la décision au bout du compte de répondre favorablement à l’appel du PSG.

Après avoir profité de ses vacances post-Euro, le milieu néerlandais est arrivé ce jeudi dans la capitale française. Dans sa première intervention pour le site web du club, il a confié pourquoi il a dit oui aux vice-champions de France.

Le discours de Pochettino a pesé dans son choix

« J'étais en fin de contrat, et plusieurs clubs m'ont contacté. Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s'est très bien passé, et j'ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino m'avait déjà approché à l'époque, pour me faire signer à Tottenham, j'avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m'a fait sentir qu'il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision », a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

L’échange avec l’entraineur a donc été crucial dans la décision qu’a prise l’ancien sociétaire de Liverpool. Il s’est senti désiré, et est désormais déterminé à rendre cette confiance au staff en se montrant performance sur le terrain. « J'ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner, a-t-il confié. J'ai cette mentalité de toujours vouloir faire mieux, apprendre de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. Je vais essayer d'apporter cette mentalité à l'équipe, et m'intégrer le plus vite possible à l'effectif. »

« Le projet du PSG est beau »

Wijnaldum sort d’une saison sans trophée au LFC. Avec sa nouvelle équipe, il espère qu’il renouera avec la gloire et il est très confiant dans cette optique : « Gagner des titres est très important, c'est ce que nous voulons tous accomplir en tant que footballeur. Et Paris veut gagner, c'est un club qui a beaucoup progressé au fil des années, qui a disputé une finale de Champions League, qui a atteint aussi le dernier carré la saison dernière. Je pense que le projet est beau, et nous construisons une équipe pour remplir ces objectifs. »

Enfin, le Hollandais s’est félicité de pouvoir évoluer dans une équipe qui prône le football offensif : « À Liverpool, nous jouions un football très offensif, c'est ce qu'il y a de mieux. Jouer pour l'attaque est une philosophie qui me correspond, et le Paris Saint-Germain est une équipe qui joue ce football là, ce football que j'aime et qui me convient. »