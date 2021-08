Le PSG ne baisse pas les bras pour Kylian Mbappé

Le champion du monde 2018 ne sera pas vendu cet été et le club de la capitale compte tenter d'autres offensives pour le prolonger en cours de saison.

Tout est possible dans le dossier Kylian Mbappé. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle de demain en ce qui concerne l'avenir du champion du monde 2018. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est en position de force. Courtisé par le Real Madrid, l'ancien attaquant de l'AS Monaco a le choix du roi : prolonger avec le Paris Saint-Germain ou décider lui-même de son avenir et rejoindre le Real Madrid ou un autre club l'été prochain.

Bien évidemment, le Paris Saint-Germain qui ne souhaite pas perdre Kylian Mbappé gratuitement a longtemps cherché une solution pour éviter ce scénario. Néanmoins, tout indique que le club de la capitale va prendre le risque de le conserver une saison supplémentaire, quitte à tout perdre. En effet, Le Parisien persiste et signe : Kylian Mbappé ne sera pas vendu cet été. Et ce même si le PSG craint une offensive en toute fin de mercato du Real Madrid.

Kylian Mbappé est focalisé sur la saison à venir avec le club de la capitale, d'après les informations de Le Parisien, et évoluera donc jusqu'au mois de mai avec la tunique du club de la capitale. Cette volonté du champion du monde 2018 d'aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain va donner un peu plus de temps, et de chances, au vice-champion de France en titre pour tenter de le faire changer d'avis concernant son futur.

Le PSG tentera jusqu'au bout de le faire changer d'avis

Pour le moment, la décision de Kylian Mbappé est claire d'après le Parisien : il ne compte pas prolonger. Les conditions ne sont pas toutes réunies pour que le champion du monde 2018 décide d'étendre son bail avec le club francilien. Néanmoins, cette décision peut être amenée à changer, bien que les chances soient faibles. Et le PSG compte bel et bien faire le forcing tout au long de la saison pour faire changer Kylian Mbappé d'avis.

Le PSG compte notamment sur la solide relation créée par Kylian Mbappé avec Mauricio Pochettino, mais aussi sur l'apport des recrues estivales et sur les résultats sportifs pour convaincre son numéro 7 que la capitale française est le meilleur endroit pour lui à l'avenir. Rien n'indique que Kylian Mbappé jouera encore au Paris Saint-Germain lors de la saison 2022-2023 et de l'autre côté des Pyrénées, beaucoup espèrent que ce ne sera pas le cas.

En revanche, sauf en cas d'offre incroyable du Real Madrid, ce qui est quasiment impossible au vu du contexte économique actuel, les fans de football en France pourront admirer encore une saison le talent de Kylian Mbappé de tout près, avant un départ inéluctable vers la capitale espagnole.