Trophées UNFP - Mbappé et Neymar parmi les nommés pour le titre du meilleur joueur

Les cinq nommés pour le titre du meilleur joueur de l'année viennent d'être dévoilés. Trois joueurs du PSG en font partie.

On connait les cinq candidats pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en . Trois champions de figurent dans cette prestigieuse liste, en l'occurrence Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, mais aussi l'attaquant du LOSC, Nicolas Pepé, et le milieu de terrain du , Hatem Ben Arfa.

Le top de l’élite, les stars de la @ligue1conforama, des joueurs qui nous ont fait vibrer toute la saison.

🙌 Et l’un d’eux, élu par ses pairs, remportera le Trophée de meilleur joueur du championnat 👑 🏆 #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/1xrN1aANuB — UNFP (@UNFP) 2 mai 2019

Le lauréat de ce trophée succédera à Neymar, qui avait été primé l'année dernière. Et c'était la huitième fois qu'un joueur du PSG avait été consacré. Il s'agit d'un record. Lors des six dernières saisons, il n'y a d'ailleurs qu'un seul joueur, appartenant à un autre club que celui de la capitale, qui a été couronné, en l'occurrence Alexandre Lacazette en 2015.

Neymar visera donc le titre du meilleur joueur pour la deuxième année consécutive. Pourtant, et en raison notamment d'une blessure au pied qui l'a immobilisé environ trois mois, le Brésilien n'a disputé que 15 des 34 parties jouées jusqu'ici par la formation de Thomas Tuchel. Des rencontres durant lesquelles il a marqué 13 fois et offert 6 passes décisives.

L'article continue ci-dessous

🚀 On croyait en eux, et ils ont confirmé.

Leur talent a éclaboussé la @ligue1conforama et ces joueurs de moins de 21 ans sont l'avenir du championnat 🔥 #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/exolQncV8g — UNFP (@UNFP) 2 mai 2019

Le coéquipier de Neymar, Kylian Mbappé, cherchera également à s'adjuger la petite statuette. Chose qu'il n'a pas réussi à faire jusqu'à présent durant sa carrière. Du moins, pas dans la catégorie des grands. Car pour ce qui est du titre du meilleur espoir, il reste sur deux consécrations consécutives. Il peut même réussir la passe de trois cette année, vu qu'il figure parmi les nommés encore une fois, en compagnie de Houssem Aouar ( ), Jonathan Ikoné ( ), Boubacar Kamara (Marseille) et Ismaila Sarr (Rennes). Le natif de Bondy a de nombreux arguments en sa faveur afin de réussir un historique doublé, à commencer par les statistiques affolantes qu'il affiche. Il a notamment été le premier Français depuis Jean-Pierre Papin à claquer trente buts en une seule saison.

La liste des cinq est donc complétée par Nicolas Pépé, l'artilleur des Dogues (deuxièmes au classement). L'Ivoirien affiche une forme étincelante depuis le début de la saison, marquée par ses 20 buts et 11 passes décisives (en 34 matches). Il peut succéder à Didier Drogba, dernier et seul ivoirien à avoir été élu meilleur joueur en Français. Enfin, il y a le nom de Hatem Ben Arfa. Ce dernier ne remportera certainement pas le trophée, mais sa seule présence dans cette liste est déjà un énorme accomplissement au vu de tout ce qu'il a dû traverser. Il s'agit même de la toute première nomination de sa carrière.

Ils ont lutté toute la saison pour faire appliquer leurs plans de jeu.

⚽️ Voici les stratèges de @ligue1conforama, en course pour être élu meilleur entraîneur du championnat. #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/Rry6V2301a — UNFP (@UNFP) 2 mai 2019

Par ailleurs, et pour être complet, l'UNFP a aussi révélé les noms des coaches qui postulent pour le titre du meilleur entraineur. En tant que champion de France, Thomas Tuchel a droit à sa première nomination. Mais, la compétition sera rude, vu que Christophe Galtier, qui a déjoué tous les pronostics avec le LOSC (et déjà sacré en 2013), et Thierry Laurey, qui fait des miracles avec , sont aussi désignés. David Guion (Reims) et Bruno Genésio (Lyon) complètent ce quintet.