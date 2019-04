STATS - Mbappé tutoie déjà Thierry Henry et Jean-Pierre Papin

Opta démontre que Kylian Mbappé se rapproche des plus grandes légendes françaises après une saison pleine pour le natif de Bondy.

Auteur d'un triplé contre dimanche soir, le jeune attaquant du PSG Kylian Mbappé a porté son total de buts à 30 en cette saison. C'est une première pour un Français depuis Jean-Pierre Papin en 1990. Vous avez dit "précocité" ?

Opta nous apprend également que le buteur virtuose, convoité notamment par Zidane au , mais qui a de nouveau associé son futur au PSG dimanche soir, est le seul joueur à avoir remporté chacun des 3 derniers championnats de . L'ancien joueur de Monaco, déjà champion du monde l'été dernier avec les Bleus, s'inscrit au panthéon du football français au même titre qu'un Thierry Henry ou Jean-Pierre Papin comme le démontrent les stats Opta ci-dessous :

Emmené par un Mbappé de gala, le PSG se redresse

o Paris remporte le 8e titre de champion de de son histoire (après 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 et 2017/18). Seuls St Etienne (10) et Marseille (9) ont remporté plus de titres dans l’histoire de la Ligue 1

o Paris a remporté le titre après 33 matches joués cette saison, soit le 2e titre le plus précoce de la Ligue 1 à 20 clubs derrière son propre record datant de 2015/16 (30).

o L'attaquant de Paris Kylian Mbappé est le seul joueur à avoir remporté chacun des 3 derniers championnats de Ligue 1. Il est le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue 1 à atteindre la barre des 30 buts sur une même saison.

o Kylian Mbappé a inscrit 30 buts avec Paris en Ligue 1 cette saison, meilleur total pour un joueur français dans les 5 grands championnats européens depuis Thierry Henry avec en 2003/04 (30 également).

o Paris s’est imposé lors de ses 4 derniers matches contre Monaco en Ligue 1, après n’avoir remporté qu’un seul de ses 15 précédents (9 nuls, 5 défaites).

o Monaco n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 nul).

o Paris n’a perdu qu’un seul de ses 59 derniers matches à domicile en Ligue 1 (50 victoires, 8 nuls), c’était le 12 mai 2018 contre Rennes (0-2). Paris est d’ailleurs la seule équipe de Ligue 1 encore invaincue à domicile cette saison (16 victoires, 1 nul).

o Paris a trouvé les filets lors de chacun de ses 33 matches de Ligue 1 2018/19, soit la seule équipe des 5 grands championnats européens à afficher 100% de matches en marquant cette saison.

o Thiago Silva, Verratti et Rabiot ont tous trois remporté leur 6e titre de champion de France de Ligue 1, seuls Juninho, Govou, Coupet, H. Revelli et Larqué en ont gagné plus (7).

o L’entraineur de Paris Thomas Tuchel est le 1er entraineur allemand à être sacré champion dans un des 5 grands championnats européens (hors ) depuis Bernd Schuster avec le Real Madrid en 2007/08.