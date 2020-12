Trophée des champions contre le PSG, Ligue 1: André Villas-Boas fixe les objectifs de l'OM

André Villas-Boas se montre très ambitieux pour la suite de la saison.

L'OM a refermé cette semaine la page de la et va pouvoir se concentrer à 100% sur le championnat de dont il occupe la quatrième place avec 11 points (et deux matches en retard), à deux longueurs du PSG, le leader.

Trophée des champions, : AVB est ambitieux

Samedi, l'OM recevra à 17h00, mais avant ce match, pour lequel il est suspendu après son expulsion face à Nîmes, André Villas-Boas est revenu sur le parcours du club phocéen en Ligue des champions et son très mauvais bilan (dernier du groupe C avec 1 victoire et 5 défaites) : « Je ne veux pas trop m'exprimer sur une chose qui a été une très mauvaise expérience. On a payé très cher les petits détails. On a manqué de percussion en attaque. C'est une Ligue des champions particulière en raison de l'absence du public et du calendrier serré. Il faut se requalifier et faire mieux, montrer qu'on est capable de le faire. »

André Villas-Boas a également précisé quels étaient les principaux objectifs du club jusqu'à la fin de la saison, et l'entraîneur portugais se montre ambitieux : « Notre source de motivation, c'est le Trophée des champions (n.d.l.r : prévu le 13 janvier face au PSG), que l'on veut absolument avoir entre nos mains. C'est un premier objectif et nous en avons beaucoup parlé. Et évidemment, si on est capable de qualifier l'OM deux saisons de suite en Ligue des champions, cela serait un gros exploit. »

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

AVB tacle ses détracteurs

Forcément, revenir en Ligue des champions après un mauvais parcours peut faire prêter à sourire. Mais AVB en a profité pour tacler ses détracteurs : « Ce que le club pouvait parfois faire, maintenant on part du principe que c'est normal. C'était un rêve pour nous de qualifier l'OM, maintenant cela doit être un rêve de gagner le titre, sinon c'est une faillite. Non, ce n'est pas comme ça ! Le club a raté la Ligue des champions pendant sept années. Les incompétents sont ceux qui étaient ici et n'ont pas été capables de qualifier le club, ce n'est pas le contraire. »

Egalement interrogé sur la disparition programmée de la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro, André Villas-Boas a fait part de son inquiétude : « On ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. On va faire confiance maintenant à la Ligue et aux présidents de clubs pour trouver un accord pour les futurs droits TV du championnat français. »