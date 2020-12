Trophée des Champions, Le PSG - OM se tiendra le 13 janvier 2021 à Lens

Initialement prévu en Côte d’Ivoire, le Trophée des Champions entre les deux rivaux se déroulera finalement à Lens, le 13 janvier prochain.

En raison de la crise sanitaire qui touche le monde entier, le football français a dû revoir sa copie en 2020. En plus d’une saison dernière tronquée à la 28eme journée, le , qui se déroule habituellement à la fin juillet juste avant la première journée de , avait lui été reporté à une date ultérieure.

Réuni ce jeudi, le Conseil d’Administration de la LFP a tranché et ce sera donc le 13 janvier prochain. Initialement prévu en Côte d’Ivoire, la rencontre se déroulera finalement au Stade Bollaert de Lens, la Ligue ne souhaitant prendre aucun risque avec la crise du coronavirus et les incertitudes de déplacements.

Alors que le PSG, champion de et vainqueur de la , et l’ , deuxième du dernier championnat et qui profite donc du réglèment pour disputer cette rencontre, ont souvent l’habitude de rattaquer le mois de janvier avec un match de Coupe de France, les deux clubs devront rapidement se remettre dans le bain pour décrocher ce premier trophée de la saison en France, avant de recroiser le fer à Marseille quelques semaines plus tard en championnat (7 février).

Deux Clasicos en moins d’un mois

Pour rappel, le dernier Clasico avait donné lieu à une véritable bagarre générale entre les différents joueurs et Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez de propos racistes. La lumière n’a jamais vraiment été faite sur cet incident et les retrouvailles s’annoncent donc tendue, le Brésilien n’ayant pas hésité à revenir sur ce accrochage mercredi après la victoire contre Basaksehir et les incidents racistes subis par un adjoint du club turc.

"C’est un sujet sérieux, très délicat. Malheureusement, cette situation s’est produite. Cela a eu lieu avec moi au début de la saison. Je sais que ce n’est pas normal de souffrir d’un tel acte ou d’une insinuation pour sa couleur de peau, pour sa race."

"C’est du passé... Nous devions arrêter le match, nous avons très bien fait. C’est ce qui m’est passé par la tête et que j’aurais dû faire la première fois (face à l'OM)" , a déclaré le Brésilien sur Telefoot.