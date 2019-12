Transferts, Mourinho connaît déjà le choix d'Eriksen

Convoité par le PSG et le Real Madrid, Christian Eriksen arrive en fin de contrat à Tottenham. José Mourinho est déjà au courant de son choix.

José Mourinho connaît la décision de Christian Eriksen, mais maintient le suspense. Le coach portugais ne veut pas dévoiler le secret de celui qui sera en fin de contrat avec en juin prochain, comme il l'a confié à Sky Sports.

"Je connais son avenir. En tout cas, je pense le connaître, car sa communication avec moi est totalement ouverte et honnête. On se fait confiance. La seule chose que je peux donc vous dire est que je sais ce qu’il va faire. Mais je ne serai pas celui qui en parlera.", a estimé le Special One.

"Ce sera à lui de dire ce qu’il en est, quand il aura pris la décision d’en parler, pas à moi. Mon sentiment, c’est qu’il veut nous aider. C’est pourquoi je le fais jouer quand j’ai besoin d’un joueur avec ses qualités". a aussi confié José Mourinho en conférence de presse.