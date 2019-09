Transferts, Jadon Sancho ne dit pas non à la Liga

Le virevoltant ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho n'est pas contre un transfert en Liga.

Jadon Sancho a été annoncé à après s'être établi comme l'un des attaquants les plus enthousiasmant du football depuis son arrivée à Dortmund en provenance de en 2017.

Ole Gunnar Solskjaer était déterminé à recruter Sancho et les Red Devils devraient viser à nouveau l'international anglais âgé de 19 ans à la fin de la saison.

Alors que le joueur souhaite remporter la à Dortmund, l’ancien jeune citizen a fait allusion à un futur retour en et à un possible départ en . "Je ne peux pas prédire l'avenir, mais [revenir en ]ne me dérangerait pas", a déclaré Sancho à Sky Sports News.

"La , ça ne me dérangerait pas non plus, mais nous ne le savons pas encore.", a dit le joueur du BvB.

Sancho a ajouté: "Je n'essaie pas vraiment de prendre en compte les médias. J'essaie juste de rester concentré sur mon jeu. De toute évidence, le fait d'être en a atténué la pression des médias et je pense que cela m'aide vraiment beaucoup et me permet de rester concentré."

"Je suis juste heureux de jouer et c'est l'essentiel. J'aide juste mon équipe et j'apprends tous les jours quand je suis sur le terrain. ».