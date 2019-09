Pas d'Emre Can ni de Mandzukic dans la liste de la Juve pour la Ligue des champions

La Juventus a annoncé sa liste pour la phase de groupes de l'UEFA Champions League sans Mario Mandzukic ni Emre Can.

Mario Mandzukic et Emre Can ne feront pas partie des protagonistes de la phase de groupes de la 2019-2020.

PSG - Dans ses stats, Keylor Navas tient-il la comparaison avec les meilleurs ?

En effet, la a annoncé la liste de joueurs qui participeront à la phase de poules de la C1 et l'exclusion du milieu de terrain allemand est un peu plus surprenante que celle de l'ancien joueur de l' .

Plus d'équipes

Can a choisi de rester à la Juve alors qu'il était courtisé par le PSG dans les dernières heures du mercato estival selon différentes sources françaises et italiennes et on ne peut pas dire que son choix a été très inspiré.

Pour rappel, la Juve effectuera ses débuts en C1 le mercredi 18 septembre au Wanda Metropolitano contre l'Atletico Madrid pour un véritable choc.

L'article continue ci-dessous



La liste complète des joueurs turinois inscrits par la C1 :

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon