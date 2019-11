Transferts - Giroud à l'inter, pourquoi ça bloque

D’après la Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud est toujours la priorité de l'Inter, mais le transfert achoppe sur deux points.

La voie menant à Olivier Giroud est semée d'embûches pour l’ d’après la Gazzetta dello Sport. Deux problèmes principaux compliqueraient ainsi le dossier.

Olivier Giroud touche 8 millions d’euros du côté de , et l'Inter ne peut clairement pas lui offrir un tel salaire. Le non plus...

Ensuite, l'ancien gunner aimerait s’engager jusqu’en 2022, mais le club lombard serait davantage enclin à lui offrir un bail de 18 mois,

Le média italien précise en revanche que Chelsea est ok pour le deal. Les Blues pourraient récupérer une indemnité de transfert de 7 millions d'euros pour un attaquant utilisé seulement 211 minutes toutes compétitions confondues cette saison.