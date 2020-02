Chelsea - Lampard : "Ziyech est un joueur fantastique"

Toujours aussi brillant cette saison avec l'Ajax, l'international marocain rejoindra Chelsea l'été prochain.

Frank Lampard s'est félicité ce vendredi en conférence de presse de l'arrivée de Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax l'été prochain contre 40M€. Le boss de s'est montré excité par le potentiel de cette arrivée, voulue dès cet hiver mais qui attendra finalement le mois de juillet.

"Nous avons essayé mais ce n'était pas possible. Nous savons tous comment le mercato de janvier fonctionne. Vous respectez le fait que des top clubs veuillent garder leurs joueurs, et c'était le cas. Mais c'est fait et nous l'avons pour la saison prochaine. Je suis satisfait de ça.

"Je pense que c'est un joueur fantastique. Je l'ai remarqué pour la première fois lors de leur parcours en la saison dernière. J'ai pensé que c'était l'un de leurs meilleurs joueurs, particulièrement lors des matches contre .

Plus d'équipes

"Nous avons joué deux fois contre eux cette saison donc j'en sais beaucoup sur lui. Je connais ses qualités. Il a un excellent pied gauche et joue généralement à droite, mais peut également évoluer derrière l'attaquant. Si vous regardez nos matches cette saison, nous avons parfois eu du mal à ouvrir cette porte.

"Il est certainement un joueur dont nous pouvons espérer qu'il apporte ce brin de créativité et quelque chose de différent pour nous. Il marque des buts et donne des passes décisives."

L'article continue ci-dessous

Lampard a également tenu à assurer que cette arrivée n'entraînerait pas les départs de Willian et Pedro, pas toujours titulaires cette saison avec les Blues.

Chelsea a découvert cette saison avec Pulisic que l'adaptation au championnat anglais pouvait parfois prendre un peu de temps, et conserver quelques éléments expérimentés semble plutôt une bonne idée. Une volonté partagée par Lampard.

Interrogé sur le fait de savoir si l'arrivée de Ziyech signifiait que l'Espagnol et le Brésilien étaient de trop, il a répondu : "Non, cela ne veut pas dire ça. Les discussions continuent avec ces joueurs (en fin de contrat à l'issue de la saison). Ils ont tous les deux connu le succès avec ce club."