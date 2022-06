Transferts : 5 joueurs marocains à suivre au mercato

Alors que le mercato estival vient d’ouvrir ses portes, notre rédaction vous cite les joueurs marocains qu’il faudra surveiller durant cette période.

Naïm Beneddra avec Taha Imani

Le marché des transferts estival a ouvert ses portes en France et en Angleterre il y a quelques jours, et il devrait suivre dans les autres grands championnats. De nombreux mouvements sont attendus et il y en a qui concernent les joueurs de la sélection marocaine.

Qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, les représentants de la sélection du Royaume ont plutôt la cote en ce moment. Il y a des joueurs affirmés et d’autre un peu moins, mais ils sont, pour la plupart, pistés par de bonnes écuries continentales. De fait, il y a de bonnes chances pour que certains soient amenés à bouger durant les semaines ou mois à venir.

Après s’être attardée sur les 5 Algériens à suivre durant le mercato, la rédaction de Goal vous propose donc une liste de 5 Marocains à scruter en cette période estivale.

Nayef Aguerd (Stade Rennais - 26 ans)

Nayef Aguerd est aujourd’hui un défenseur bien connu du championnat français. Logique, vu qu’il fait partie des éléments les plus constants. Depuis son arrivée à Rennes en 2020 en provenance de Dijon, cet arrière central a connu une progression rectiligne. Si les Rouge et Noir ont terminé européens lors de chacune des deux campagnes écoulées, cet ancien du FUS Rabat y est certainement pour quelque chose. Ses bonnes prestations en Bretagne ont attisé les convoitises extérieures. Son avenir pourrait se dessiner en Angleterre. West Ham ferait actuellement le forcing pour le recruter. Les négociations avec les dirigeants rennais sont même bien avancées. D’après les dernières rumeurs qui circulent, ça discuterait en ce moment de bonus. Son recrutement pourrait couter entre 35 et 40M€ aux Hammers.

Romain Saïss (Wolverhampton - 32 ans)

Il fait partie des valeurs sûres des Lions de l’Atlas. Pourtant, il se trouve actuellement sans club vu que son contrat avec les Wolves est arrivé à expiration. Même s’il n’est plus très jeune, l’ancien angevin incarne une option très intéressante au milieu de terrain. Le joueur souhaite continuer à évoluer en Europe, afin d’être dans la meilleure possible en vue du Mondial. Les Turcs de Besiktas d’Istanbul se sont positionnés dans l’espoir de le recruter. Avec les réussites de Belhandi et de Dirar sur les bords du Bosphore, on peut imaginer qu’il parvienne, lui aussi, tirer son épingle du jeu à Istanbul. Ce qui est sûr, c’est que quelle soit sa destination, il demeurera indéboulonnable au sein de la sélection marocaine.

Achraf Dari (WA Casablanca - 23 ans)

Ce n’est plus le connu des Achraf parmi les joueurs marocains, mais il a lui aussi, et à l’instar du Parisien Hakimi, des atouts à faire valoir. Même s’il ne compte toujours aucune apparition avec la sélection A du Maroc, ce prometteur arrière central est considéré comme un futur grand dans son pays. Certains le voient même marcher sur les pas de l’illustre Noureddine Naybet. Dari a notamment impressionné lors de la dernière campagne de Ligue des Champions africaine, qui s’est achevée par le triomphe de son équipe de WA Casablanca. Celui dont Hervé Renard a su déceler le talent dès l’âge de 19 ans en le retenant pour un rassemblement de la sélection n’a pas encore eu la chance de monnayer son talent en Europe. Cela ne saurait tarder cependant. Il se murmure que l’AS Roma de José Mourinho serait à ses trousses. Rien que cela.

Hakim Ziyech (Chelsea - 29 ans)

Comment ne pas aborder le cas de Hakim Ziyech lorsqu’on parle des grands talents marocains. Même s’il ne joue plus pour la sélection depuis un an, l’ailier est toujours très apprécié au Royaume. Certains exigent d’ailleurs le départ du sélectionneur Vahid Halilhodzic afin de pouvoir le revoir avec l’équipe nationale. L’ancien de l’Ajax est encore sous contrat avec Chelsea pour trois ans, mais il se peut qu’il n’aille pas au bout de cet engagement. La saison dernière, il a pris part à 44 rencontres, mais seulement 27 en tant que titulaire. Thomas Tuchel, le coach des Blues, ne lui accorde donc pas une confiance aveugle. C’est pourquoi Ziyech pourrait se résoudre à aller voir ailleurs cet été, d’autant plus qu’il n’est pas à court de convoitises. Le Borussia Dortmund et l’AC Milan, qui le surveillent depuis un moment, pourraient passer à l’offensive prochainement afin de le faire signer.

Youssef En-Nesyri (Séville - 25 ans)

Il s’agit probablement du joueur marocain le plus prisé du moment. En dépit d’une saison plutôt discrète avec sa formation de Séville, avec seulement 6 buts marqués toutes compétitions confondues, cet avant-centre reste l’une des attractions du championnat espagnol. Il faut dire que ses deux triplés réussis en l’espace de 15 jours lors de la campagne 2020/2021 ont marqué les esprits. En-Nesyri n’a pas de véritable raison de vouloir aller voir ailleurs, surtout qu’il est encore lié à sa formation andalouse jusqu’en 2025. Néanmoins, la perspective de changer et de découvrir un autre championnat ne doit pas le laisser insensible. Des clubs de second couteau dans le championnat anglais lui font actuellement les yeux doux, tels qu’Aston Villa ou Brighton.