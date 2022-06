Transferts : 5 joueurs algériens à suivre durant le mercato

Le mercato estival ouvre ses portes. Notre rédaction s’attarde sur les pépites algériennes qui pourraient bouger durant cette période.

Sorti par le Cameroun en barrage, l’Algérie n’a pas pu s’inviter en phase finale de Coupe du Monde. Un grand échec pour les Fennecs. Il n’en demeure pas moins que ce pays reste une grande nation de football et qui possède beaucoup de joueurs de qualité. Des talents de tous âges que bon nombre de clubs européens s’arrachent. Ainsi, certains d’entre eux pourraient être amenés à bouger durant les mois qui se profilent.

La rédaction Goal a retenu cinq joueurs d’ "El Khedra" et qui sont susceptibles de changer de tunique durant le mercato estival. Ils sont tous des internationaux et on en dit le plus grand bien des deux côtés de la Méditerranée. Il y a des éléments connus et d’autres un peu moins, mais les recruteurs avisés sont au fait de leurs attributs et certains sont prêts à franchir le pas pour renforcer leurs clubs respectifs.

Mohamed El Amine Amoura (Lugano - 22 ans)

C’est la nouvelle attraction du football algérien. Ex-joueur de l’ES Sétif, cet ailier de 22 ans s’est exilé à Lugano en Suisse l’été dernier. En terre helvète, il s’est plutôt bien débrouillé pour un joueur qui vient tout juste de débarquer en Europe. Il a inscrit 5 buts en 25 matches, participant notamment à la conquête de la coupe nationale. Avec son pays, il a dû prendre son mal en patience. Convoqué pour la CAN au Cameroun, il n’a pas pu trop y jouer. Mais, Djamel Belmadi a fini par lui accorder sa confiance. C’était mercredi soir lors du match contre la Tanzanie en éliminatoires de la CAN. Le natif de Jijel s’y est illustré en signant le but qui a scellé la victoire des siens et au bout d’une action plein de sang-froid. Une performance qui a fait écho à celle livrée avec les locaux contre le Libéria en juin 2021 quand il a marqué un quadruplé. Même s’il se plait à Lugano, Amoura pourrait être tenté par un nouveau challenge cet été pour continuer sa progression.

Adem Zorgane (Charleroi - 22 ans)

Ce milieu de terrain polyvalent se trouve dans la même situation qu’Amoura. Il boucle actuellement sa première saison en Europe, du côté de Charleroi, et il est fort probable qu’il lorgne sur un défi plus relevé. Le fils de l’ancien international algérien Malik Zorgane a fait plus que répondre aux attentes lors de sa première année en Jupiler League. Son aisance technique et sa maturité ont séduit tous les suiveurs. Même Belmadi est tombé sous le charme, puisqu’il commence à le convoquer régulièrement en sélection. Ce produit de Paradou ne devrait pas manquer de sollicitations à l’heure qu’il est. Une pige en Ligue 1 française pourrait être intéressante pour celui qui se dit comme étant un grand fan de l’Olympique Lyonnais.

Mohamed Islam Belkhir (CR Belouizdad - 21 ans)

En Europe, il n’est pas encore très connu, mais en Algérie on ne jure que par lui. Le club du quartier de Belcourt a encore été couronné champion cette année et ce jeune attaquant natif d’Oran a été pour beaucoup dans cette consécration. Il s’est aussi signalé à un niveau plus élevé, à savoir en Ligue des Champions Afrique, en marquant lors d’un match important contre l’ES Sahel. Belkhir n’a pas encore connu les joies d’une cape en sélection A. En revanche, il s’est produit avec les Espoirs. Il vient de participer notamment au tournoi Maurice Revello. L’Algérie s’y est faite éliminer dès le premier tour, mais lui a plutôt tiré son épingle de jeu. Il a délivré une passe décisives et accompli un grand nombre de dribbles. Sur la phase de poules de ce tournoi, il n’y a d’ailleurs qu’un seul joueur qui a fait mieux que lui. Les scouts qui étaient présents dans l’enceinte Parsemain ont dû à coup sûr cocher son nom dans leurs calepins.

Youcef Belaili (Stade Brestois - 30 ans)

Youcef Belaili est un joueur de Brest, mais il ne le sera plus officiellement plus dans moins d’un mois. A moins qu’il ne prolonge son séjour dans le Finistère, vu qu’il ne s’est engagé que pour une courte de pige avec l’équipe de Michel Der Zakarian. Rester est une possibilité, mais il y en a d’autres. Le feu follet de la sélection algérienne a de quoi se laisser tenter par des championnats exotiques, où il a ses habitudes. L’Oranais était venu en Europe pour pouvoir se présenter au Mondial en étant compétitif. Les Fennecs n’ayant pas décroché leur ticket pour le Qatar, il peut être tenté de renouer avec le confort dont il jouissait dans le Golfe. A moins qu’il ne raisonne à long terme et se décide de privilégier le sportif. Les offres en ce sens ne devraient pas manquer. Selon son père, trois clubs de Ligue 1 se seraient déjà positionnés sur lui.

Ahmed Touba (RKC Waalwijk - 24 ans)

C’est la nouvelle coqueluche du football algérien. En mars dernier, il aurait pu être le héros national, si Karl Toko-Ekambi n’avait pas annulé sa réalisation en fin de prolongation avec un but juste avant le gong. Ça n’aurait pas été immérité pour ce latéral gauche particulièrement doué, et qui aurait même pu intégrer l’équipe national belge. Touba a choisi finalement l’Algérie et il ne doit pas le regretter au vu de la popularité dont il jouit. De l’avis de nombreux observateurs locaux, il est bien parti à son poste chez les Verts pendant une dizaine d’années en plus. Ce joueur formé à Bruges pourrait encore franchir un palier s’il se résout à rejoindre un club plus huppé que Waalwijk, où il évolue depuis 2020. Pour les équipes françaises en quête d’un bon latéral, il a le profil d’une bonne pioche. Même s’il a fait l’essentiel de sa formation en Belgique, Touba a déjà connu un passage dans l’Hexagone. A 14 ans, il a séjourné à Valenciennes. Le club nordiste ne l’avait cependant pas gardé trop longtemps.