Toujours sans club, Jack Wilshere s'entraîne... en Serie B

L'ancien international anglais est libre de tout contrat depuis qu'il a quitté Bournemouth, mais il se maintient actuellement en forme en Italie.

L'ex-milieu de terrain d'Arsenal Jack Wilshere s'entraîne avec le Calcio Como, club de Serie B, alors qu'il est toujours à la recherche d'un nouveau club. L'Anglais est sans club depuis qu'il a vu son séjour de six mois à Bournemouth prendre fin en 2020-21. Le joueur de 29 ans, ancien international anglais, a été lié à un certain nombre d'autres clubs anglais ces derniers mois, ainsi qu'aux champions écossais des Rangers, mais il n'a pas encore trouvé de nouvel employeur pour la saison à venir. Désabusé.

Le Calcio Como a autorisé Jack Wilshere à s'entraîner avec son équipe première, mais il ne pourra pas être transféré gratuitement, car les équipes de Serie B ne peuvent acheter que des joueurs non européens à des clubs italiens, comme précisé par le club dans son communiqué officiel publié ce mardi. "Jack Wilshere s'entraîne avec Como sous la direction de Jack Gattuso en ce moment. Mais il ne peut pas être enregistré en Serie B car il possède un passeport non-européen", a ainsi écrit le club.

Privé de club, Jack Wilshere n'en peut plus

Le principal intéressé a admis qu'il vit des heures sombres, lors d'une récente interview accordée à The Athletic, et a déclaré qu'il pourrait ne pas avoir d'autre choix que de poursuivre sa carrière à l'étranger car il a l'impression d'avoir été rayé de la carte par les clubs anglais, peu intéressés à l'idée de tenter de le relancer.





"J'ai du mal à imaginer que j'en suis là à ce stade de ma carrière. Quand je sors, les gens me reconnaissent. Le plus difficile, c'est d'essayer d'expliquer quand ils demandent : 'Eh bien, pourquoi ne signez-vous pas dans un club en Angleterre ?'. Je leur réponds : Personne ne veut de moi", et ils n'arrivent pas à s'y retrouver. J'ai déjà dit que j'étais ouvert à l'idée d'aller à l'étranger. En fait, je veux probablement aller à l'étranger. Je veux essayer quelque chose de différent. Prendre un nouveau départ", a-t-il confié.

"J'ai un peu l'impression que la porte de ce pays s'est refermée sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause de l'historique des blessures et des références que les gens obtiennent. J'ai l'impression que c'est injuste", a aussi regretté le milieu de terrain, auparavant considéré comme un grand espoir à Arsenal.