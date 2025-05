"Toujours le Real Madrid", Enzo Fernandez fait trembler Chelsea

La quête du Real Madrid pour un nouveau milieu de terrain capable de diriger l'équipe est peut-être la plus grande incertitude du club.

Après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras devrait les suivre tôt ou tard. Cependant, le consensus est partagé quant à savoir qui deviendra leur nouvelle star au milieu de terrain.

Sauf en Argentine. Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs circulent concernant Enzo Fernandez (Chelsea) et le Real Madrid. Il semblerait que Fernandez ait déjà signé un accord avec le Real Madrid et qu'il suive les conseils de Julian Alvarez pour savoir où vivre dans la capitale espagnole.

L'affection d'Enzo Fernandez pour le Real Madrid

Lors d'une récente interview accordée à « Los Edul », Fernandez a laissé planer le doute sur son affection pour le Real Madrid. Évoquant ses habitudes de jeu avec certains de ses coéquipiers argentins, il cite Alejandro Garnacho (Manchester United) et Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) parmi les meilleurs joueurs d'EA Sports. Interrogé sur l'équipe avec laquelle il joue, Fernandez a eu du mal à dissimuler un sourire : « On joue avec Madrid. Toujours Madrid. »

Il a également déclaré son admiration pour la Liga, comme le rapporte Chelsea News.

La Premier League est plus transitoire, et la Liga est plus tactique et intelligente. J'apprécie beaucoup le championnat espagnol.

Chelsea n'envisagerait que les offres importantes pour Fernandez.

Selon Diario AS, Fernandez est un joueur que le Real Madrid estime prometteur, notamment à l'époque où il jouait à River Plate. Il était proche de le recruter lorsqu'il a quitté Benfica pour Chelsea. Florian Wirtz serait le joueur idéal, mais Fernandez pourrait peut-être être le prochain sur la liste. Fernandez est un supporter du Real Madrid et s'y rend régulièrement pendant son temps libre.

Ils confirment que toute transaction dépasserait les 121 millions d'euros déboursés par Chelsea pour Fernandez, mais son nom a été évoqué lors des discussions entre les deux clubs. Le Real Madrid n'a pas évoqué Fernandez avec Chelsea, mais il a ensuite été évoqué.