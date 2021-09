Touché par l’éviction de Giroud, Valbuena charge Deschamps

L’ancien international français Mathieu Valbuena est remonté contre Didier Deschamps en raison de la mise à l’écart d’Olivier Giroud.

Alors qu’il fait partie des tous meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud n’a pas été convoqué pour le dernier rassemblement des Bleus. Le sélectionneur Didier Deschamps a jugé qu’il n’avait plus sa place dans son groupe vu la concurrence qui règne dans le secteur offensif. Un choix qui a étonné plus d’un.

Valbuena crie à l’injustice

Parmi ceux qui se sont offusqués de cette décision, il y a un certain Mathieu Valbuena. Le milieu offensif de l’Olympiakos, qui compte 52 capes avec les Tricolores, juge cette mise à l’écart totalement injuste. « Giroud fait partie de l'histoire de l’équipe de France, tu dois lui montrer beaucoup plus de respect. Deschamps, ça lui prend 5 minutes de l'appeler pour lui dire qu'il ne le sélectionne pas. Giroud, ce n'est pas n'importe qui, il n'a pas le passé d'Anthony Martial ! », a-t-il lâché au micro de RMC Sport ce lundi.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, Valbuena avait lui aussi été évincé de la sélection par DD suite à l’affaire de la sextape en 2015. Alors que Karim Benzema a été, lui rappelé, l’ancien marseillais a dû se résoudre à mettre prématurément fin à son parcours international.

Giroud ne baisse pas les bras

Les propos de Valbuena font écho à ceux tenus par Bixente Lizarazu la veille. Le champion du monde 1998 ne comprend pas non plus l’attitude de Deschamps à l’égard de celui qui a été longtemps son homme fort : « J'ai l'impression qu'il a été un peu sacrifié, a confié Liza lors de l'émission sur Téléfoot. Alors il y a eu l'histoire avec Mbappé et des petites tensions avant le championnat d'Europe. Et puis finalement la seule critique individuelle que Didier a fait, c'était sur Giroud. Je trouve que c'est un peu dur. C'est même très dur en fait, par rapport à ce qu'il a réalisé en équipe de France. Après c'est du management de la part de Didier Deschamps. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement derrière. Mais en tout cas par rapport à ce que lui (Olivier Giroud) a fait, je trouve ça assez dur et injuste. »

Giroud, qui a retrouvé du temps de jeu à l’AC Milan, a aussi fait part de son « étonnement » par rapport à l’éviction qu’il a vécue. Mais il ne baisse pas les bras et garde l’espoir d’être appelé pour le rassemblement du mois d'octobre. La prochaine liste sera dévoilée jeudi. « C'est comme ça, il faut avancer et on verra ce que l'avenir nous réserve. Si on fait appel à moi, je donnerai le maximum pour aider l'équipe. Pourquoi pas essayer de me rapprocher un peu plus de Didier. C'est l'avenir qui nous le dira, et si temps de jeu il y aura. »