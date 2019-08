Touché au genou, Laporte forfait pour le rassemblement des Bleus ?

Le défenseur français de Manchester City a contracté un méchant coup au genou, ce samedi lors du match de son équipe face à Brighton (4-0).

Aymeric Laporte est-il poursuivi par la scoumoune ? On pourrait le croire vu tous les évènements qui retardent ses débuts sur la scène internationale. Longtemps ignoré par Didier Deschamps malgré ses bonnes performances en club, le Basque vient de subir une inquiétante blessure, la veille même de son retour à Clairefontaine.

Après avoir appris jeudi qu'il faisait partie des convoqués pour les deux prochains matches des Bleus en éliminatoires de l'Euro (contre l'Albanie et l'Andorre), l'ancien joueur de Bilbao a eu le malheur de prendre un gros coup au genou alors qu'il se produisait avec les Eastlands en championnat (contre , 4-0).

On jouait la 35e minute du match quand Laporte a été immobilisé. Dans un duel avec un adversaire, il a tendu son genou pour récupérer le cuir. L'adversaire en a fait de même et le choc entre les deux a été violent. Contrairement à son vis-à-vis, le Français ne s'en est pas relevé.

Guardiola : "Ça n'a pas l'air bon"

Pep Guardiola a été contraint de procéder à un changement et Laporte a dû être évacué sur civière. Se tenant la tête avec les mains, ce dernier semblait abattu. Songeait-il à ce forfait qui se présente avec sa sélection, ou avait-il plus à l'esprit la longue indisponibilité qu'il risque d’endurer. Espérons pour lui qu'il y ait eu plus de peur que de mal et qu'il sera remis sur pied rapidement.

Il n'y a pas encore eu de nouvelles émanant des Eastlands concernant le défenseur français. Seul son manager s'est exprimé après la fin du match et il ne semblait pas être très optimisite : "Je pense qu'il est allé à l'hôpital. Ça n’a pas l’air bon. Je ne sais pas pour le moment ce qu’il a mais nous le saurons demain. Un diagnostic est en train d'être établi. J'attends que le médecin m'appelle. Il pourrait être absent pendant un moment".