Manchester City - Brighton (4-0), Man City se promène mais perd Laporte

continue à étaler sa puissance dans le championnat anglais. Ce samedi, à l'occasion de la 4e levée de la , le champion anglais a pris largement le dessus sur . Les visiteurs ne se sont pas contentés de défendre dans cette partie et ils ont été pris au piège. La punition était lourde et elle porte notamment la signature de Sergio Aguero.

Le meilleur buteur de l'histoire des Eastlands a encore frappé, portant à 237 son nombre de buts avec cette équipe. Inspiré, l'Argentin a d'abord fait mouche à la 42e minute en reprenant un service de Kevin De Bruyne. Puis, il a récidivé dix minutes après la reprise en envoyant un ballon en pleine lucarne, à la réception d'une passe de David Silva.

7 - Sergio Aguero has scored with each of his last seven shots on target in the Premier League for Manchester City. Clinical. pic.twitter.com/A9pFcWUPbA