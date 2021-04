Tottenham-Southampton (2-1) – Ryan Mason devient le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League

Nommé coach intérimaire des Spurs à l'âge de 29 ans, Ryan Mason est en train de battre des records de précocité.

Ce mercredi, Tottenham jouait sa première rencontre depuis l'éviction de José Mourinho. Et comme prévu, c'est Ryan Mason, nommé coach intérimaire mardi, qui a dirigé les Spurs face à Southampton.

Et pour sa première, c'est une franche réussite puisque son équipe l'a emporté 2 buts à 1. Sans surprise, Ryan Mason, seulement âgé de 29 ans et 312 jours, est devenu le plus jeune entraîneur de la Premier League et le plus jeune vainqueur d'une rencontre.

Ryan Mason devance ainsi Attilio Lombardo (32 ans et 67 jours), Chris Coleman (32 ans et 313 jours), Gianluca Vialli (33 ans et 227 jours) et André Villas-Boas (33 ans et 301 jours).

Ancien joueur des Spurs de 2008 à 2016, Ryan Mason a aligné contre Southampton quatre joueurs avec qui il a été coéquipier : Hugo Lloris (49 matches ensemble), Eric Dier (44), Toby Alderweireld (22) et Heung-min Son (14).

Précisons également que si Ryan Mason détient le record en Premier League, ce n'est pas le record absolu de l'élite anglaise. Avant l'avènement de la Premier League en 1992, un certain Frank Sibley a fait mieux que Ryan Mason. C'était en octobre 1977 lors d'un match entre Queens Park Rangers et Everton. Sibley, qui dirigeait QPR était seulement âgé de 29 ans et 308 jours lors de la rencontre entre les deux équipes. Mais contrairement à Mason, Sibley avait connu des débuts cauchemardesques avec un lourd revers 5-1 à domicile.