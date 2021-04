Tottenham – Ryan Mason nommé coach intérimaire jusqu'à la fin de saison

C'est officiel : Ryan Mason a été nommé ce mardi entraîneur intérimaire de Tottenham. Il succède à José Mourinho, démis de ses fonctions lundi, après avoir passé dix-sept mois à la tête des Spurs.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS