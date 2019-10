Tottenham, Son : "Je ne suis pas Messi ou Cristiano Ronaldo"

L'attaquant sud-coréen est devenu le chouchou des supporters des Spurs, mais il n'a pas toujours la reconnaissance qu'il mérite loin de là.

Heung-Min Son a fait rêver la saison dernière. Souvent dans l'ombre d'Harry Kane, l'international sud-coréen a parfaitement pris le relai en l'absence de l'international anglais, portant les Spurs jusqu'en finale de la . S'il est un attaquant de très haut niveau et est dans le coeur des supporters de Tottenham, Heung-Min Son n'est pas un joueur très médiatisé et bénéficiant de l'attention dont il mérite à l'étranger.

Dans une interview exclusive accordée à DAZN et Spox, Heung-Min Son devenu le héros de Tottenham a refusé de se comparer à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "L'attaquant des Spurs n'estime pas manquer de reconnaissance : "Non pas du tout. Je ne suis pas comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Je ne peux que faire de mon mieux et essayer d'aider l'équipe comme cela. Si je peux faire ça, je serai heureux.

"Pochettino voulait vraiment que je réussisse à Tottenham"

Très performant aujourd'hui, le Sud-Coréen a rappelé qu'il a eu du mal à son arrivée en : "La est différente. Je ne veux pas comparer cela avec la , car la a une grande qualité, mais en Premier League, tout va plus vite et est beaucoup plus physique. Au début, j'ai joué et aussi marqué quelques buts. Malheureusement, je me suis blessé et il était difficile de retrouver ma place dans l'équipe.

"Je n'ai plus joué et je voulais rentrer en car je me sentais très à l'aise là-bas. Mais l'entraîneur m'a toujours encouragé. Il était le bon entraîneur pour moi dans cette situation. J’ai dit que j’aimerais quitter le club, mais Mauricio Pochettino voulait vraiment que je réussisse à Tottenham. Il m'a donné une nouvelle confiance en soi. Les entretiens se sont tellement bien déroulés que, à un moment donné, j'ai écarté mes idées de changement", a conclu l'ancien d'Hambourg.

Enfin, Heung-Min Son a évoqué le début de saison de Premier League et les espoirs de titre des Spurs. Le Sud-Coréen considère qu'il est beaucoup trop tôt pour s'avouer vaincu : " va certainement perdre des points. Je ne dirais pas qu'ils jouent à un niveau différent. Je ne veux vraiment pas abandonner. Il y a seulement 10 points à rattraper. Surtout si vous regardez le nombre de parties qu'il reste à jouer. Tout peut arriver".