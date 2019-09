Tottenham, une nouvelle bévue pour Hugo Lloris

Le gardien français s'est troué ce samedi lors du match des Spurs contre Southampton. Une erreur qui rappelle celle commise en finale du Mondial.

Décidément, Hugo Lloris ne retient pas les leçons de ses erreurs les plus mémorables. Ce samedi, à l'occasion du match de championnat anglais entre et , le dernier rempart tricolore a causé un but à son équipe en manquant un dribble devant ses bois.

À la 39e minute, et alors que l'équipe londonienne avait l'avantage à la marque, Lloris a privilégié un crochet sur un adversaire plutôt qu'un long dégagement sécuritaire. Mal lui en a pris, puisque Danny Ings, qu'il a cherché à éliminer, a flairé le coup et a subtilisé le ballon avant de le pousser au fond des filets.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien Lyonnais tente un geste aussi risqué et qu'il paye au prix fort. Ça a été déjà été le cas en finale de la dernière Coupe du Monde contre la . Heureusement pour lui, sa sélection n'en a pas souffert puisqu'elle l'a emporté 4-2. Tottenham a aussi connu le même sort ce samedi, gagnant 2-1 malgré l'impair de son portier.

En sept matches disputés avec son club depuis l'entame du nouvel exercice, Lloris n'a assuré qu'un seul clean sheet. C'était face à le 14 septembre dernier.