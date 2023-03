Tottenham : Richarlison vide son sac et détruit Antonio Conte !

Richarlison a déploré une saison 2022-2023 "merdique" sur le plan personnel après avoir été laissé sur le banc contre l'AC Milan en C1.n

Les Spurs avaient entamé la saison 2022-23 avec de grands espoirs après avoir vu Antonio Conte, le tacticien italien très réputé, les guider vers une place dans les quatre premiers de la Premier League en fin de saison dernière. Le manque de constance s'est toutefois avéré être un problème une fois de plus, avec une défaite 1-0 sur l'ensemble des deux matches face au Milan, tenant du titre de la Serie A, qui a suffi à les exclure de la compétition européenne.

"Je n'ai pas compris pourquoi j'étais sur le banc"

Dans cette rencontre, Richarlison n'a eu droit qu'à 20 minutes de jeu lors du match retour contre les Rossoneri, le Brésilien ayant été laissé sur le banc au coup d'envoi au profit de Dejan Kulusevski, alors que Conte était de retour sur le banc à la suite de son opération de la vésicule biliaire. Le Brésilien n'a pas digéré d'être écarté du onze de départ et veut savoir pourquoi il a été écarté d'une équipe qui a besoin d'inspiration.

Richarlison a déclaré à TNT Sports : "C'est ce que je n'ai pas compris non plus (être remplaçant). Tout se passait bien, dans une bonne séquence, deux victoires contre West Ham et Chelsea. Soudain, il (Cristian Stellini) m'a mis sur le banc, et contre Wolverhampton, il m'a fait entrer pendant cinq minutes. J'ai demandé pourquoi. Ils ne m'ont rien dit.

"Une saison 'merdique'"

"Et hier, ils m'ont demandé de passer un test au gymnase, que si j'étais bon j'irais au match et, au moment du match, ils m'ont laissé sur le banc. Ce sont des choses qu'il n'est pas possible de comprendre. Nous verrons ce qu'il (Conte) dira demain, mais il n'y a pas d'imbéciles ici non plus, je suis un professionnel, je travaille tous les jours et je veux jouer", a ajouté le Brésilien.

"Il reste des minutes, il reste du temps. Cette saison, excusez le mot, a été merdique, parce que je n'ai pas de minutes, j'ai souffert un peu avec la blessure. Mais, quand j'entre sur le terrain, je donne ma vie. Je suis bien sorti de deux matches, je pense que c'est ça, je pense que j'aurais dû jouer et je n'ai pas à pleurer pour ça", a conclu l'attaquant de Tottenham.

Le message est clair de la part de Richarlison. Le Brésilien a, comme beaucoup d'autres, connu des moments difficiles cette saison, avec seulement deux buts en Ligue des champions - et une absence en Premier League en raison d'une longue blessure l'ayant écarté des terrains - et il n'a débuté que 12 de ses 25 matches, toutes compétitions confondues.

Richarlison a été acheté à Everton pour 70 millions d'euros l'été dernier et après avoir été titulaire en début de saison, n'a plus réussi à récupérer sa place à son retour de blessure. Le Brésilien espère qu'il pourra encore trouver une étincelle quelque part avant que sa première saison dans le nord de Londres ne s'achève, l'équipe de Conte devant revenir à la compétition samedi avec la réception de Nottingham Forest.