Tottenham, Pochettino incapable de garantir qu'il va rester

Même si les opportunités de rejoindre Manchester United et le Real Madrid lui sont passés sous le nez, l'Argentin a été évasif sur son avenir.

Mauricio Pochettino est désormais un entraîneur reconnu sur la scène internationale. Auteur d'un très bon travail à , l'Argentin a encore franchi un cap à en remettant les Spurs sur le devant de la scène du football anglais et européen. Tottenham est désormais régulièrement présent en et cette saison les Spurs sont même en quarts de finale de la compétition contre les Citizens.

L'Argentin a d'ailleurs été fortement courtisé lors de la saison actuelle. Le pensait à lui pour succéder à Santiago Solari avant de reprendre Zinedine Zidane, et avaient déjà pensé à lui l'été dernier pour succéder au Français. a également courtisé Mauricio Pochettino mais Ole Gunnar Solskjaer a donné entière satisfaction lors de son intérim. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a toutefois été incapable d'assurer qu'il serait encore à Tottenham la saison prochaine, même si ces deux postes lui ont échappé.

"Qui aurait cru au retour de Zidane"

L'article continue ci-dessous

"Cela ne dépend pas seulement de moi, il s'agit de Daniel Levy. Bien sûr, je sais qu'il est heureux avec moi et c'est ce qu'il me dit. Mais je comprends que Tottenham est plus grand qu'une personne. Tottenham est plus grand qu'un joueur, Tottenham est plus grand que tout. Vous devez toujours sentir que ma position est la suivante : je dois me battre chaque jour pour garder ma position. Cela ne signifie pas que je ne suis pas à l'aise".

"Je dis toujours à Jésus (Perez, assistant manager) que nous devons penser que peut-être que demain si nous ne nous soucions pas de notre position, nous pourrons peut-être partir rapidement. Le football change aussi rapidement. Il est difficile de dire que je suis maintenant heureux et sûr que je serai là la saison prochaine. Si, j'ai dit cela et que quelque chose de faux s'est passé et que je ne suis pas là, vous dites: 'Oh Pochettino a dit qu'il serait ici et maintenant il n'est pas là'", a ajouté l'Argentin.

Mauricio Pochettino est conscient que dans le football tout peut aller très vite dans les deux sens : "Je ne dis pas parce que la rumeur peut être vraie ou que Daniel peut dire: 'Cela suffit, j’ai besoin d’un autre manager'. Dans mon esprit, je vis toujours aujourd'hui, peut être le dernier jour, demain peut être le dernier jour. C'est ma philosophie. Regardez ce qui s'est passé au Real Madrid. Zidane a dit : 'Je m'en vais', puis deux entraîneurs et ce n'est même pas la fin de la saison et il est de retour. Qui aurait cru ça ? C'est pourquoi dans le football, vous devez respecter le football parce que tout ce qui aujourd'hui est blanc, demain est noir et blanc à nouveau. J'essaie de vivre avec ce respect et sachant que les choses peuvent tourner si vite".