Tottenham : Pochettino était contre la fermeture avancée du mercato en Premier League !

Au contraire de la plupart de ses collègues, Mauricio Pochettino n'apprécie pas que la date de fin du mercato soit avancée en Angleterre.

Ce jeudi, sur les coups de 17 heures, le mercato estival a fermé ses portes en . Une deadline qui ne concerne que les clubs du championnat anglais. La , la , la et la continuent de fonctionner selon les anciennes règles.

Pourquoi le mercato en Premier League ferme le 8 août ?

L'article continue ci-dessous

Si cette réforme, censée ramener l'équité sur la scène domestique, est particulièrement populaire chez les entraîneurs de Premier League, Mauricio Pochettino, lui, n'est pas de cet avis.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse avant le lever de rideau, l'Argentin a passé un petit coup de gueule."Les clubs européens ont vingt jours de plus pour recruter, et je pense que c'est une grosse erreur de la Premier League. Nous ouvrons la porte à d'autres clubs pour semer la confusion dans notre équipe. Je pense que nous devons revenir en arrière et changer pour fonctionner de la même façon que nos rivaux. La Premier League ne peut pas donner cet avantage aux clubs européens. Cela peut créer un désordre dans les clubs en ".

Pour rappel, nombreux sont les techniciens à avoir exigé la mise en vigueur de cette réforme. C'était un cheval de bataille de l'ancien manager emblématique d' , Arsène Wenger, ou de l'actuel entraîneur de l' , André Villas-Boas, alors entraîneur de... . José Mourinho ou Alan Pardew avaient aussi accentué la pression sur les instances.