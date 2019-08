Pourquoi le mercato en Premier League ferme le 8 août ?

Le mercato estival se termine ce jeudi 8 août, à 17 heures, en Angleterre. Quelles sont les raisons de cette avancée encore unique en Europe ?

Le compte à rebours est lancé ! Ce jeudi 8 août, le marché des transferts fermera ses portes en . Une deadline qui ne concerne que les clubs de . La , la , la et la continueront de fonctionner selon les anciennes règles.

Le Real Madrid propose l'échange du siècle au PSG pour avoir Neymar

Quand ferme exactement le mercato estival en Premier League et dans les autres championnats ?

En Premier League, le mercato s'achèvera le jeudi 8 août à 17 heures (heure française), alors que la saison 2019-2020 débutera le lendemain.

Les championnats majeurs européens tels que La Liga, Ligue 1 et Bundesliga verront leurs fenêtres de transferts fermer le 2 septembre, tout comme la , à nouveau décalée à cette date après avoir été fixée le 23 août dans un premier temps.

Quelles sont les raisons de cette réforme ?

En Angleterre, la Premier League prime sur toutes les compétitions - y compris la prestigieuse . L'idée que le mercato estival se termine alors que la compétition a déjà débuté était contestée par de nombreux acteurs du football anglais. Dans un soucis d'équité, cette réforme permet donc aux clubs anglais d'aborder la nouvelle saison avec une visibilité totale sur les effectifs des différentes écuries. Les corrections de fin de mercato ne sont plus possibles après un début de saison raté. La réforme impacte autant les directions des clubs que leurs entraîneurs.

Quand a-t-elle été instaurée ?

Dans l'air du temps depuis de nombreuses années, cette réforme a été votée le 7 septembre 2017. Elle est entrée en vigueur dès le mercato estival suivant, lors de l'été 2018. C'est donc la deuxième année consécutive que les clubs anglais adoptent ce mode de fonctionnement.

Qui est à l'origine de cette réforme ?

Les entraîneurs de Premier League sont les premiers à avoir fait passer le message. C'était un cheval de bataille de l'ancien manager emblématique d' , Arsène Wenger. Au même titre que le mercato estival. Une sortie de l'Alsacien en janvier 2013 pour la BBC résumait bien le principe. "Il est injuste que des équipes aient déjà affronté alors que d’autres doivent encore jouer contre eux, mais cette équipe compte désormais six ou huit nouveaux joueurs".

Même son de cloche lors du forum des entraîneurs des clubs d'élite pour l'actuel entraîneur de l' , André Villas-Boas, alors entraîneur de . "Les entraîneurs ont besoin de temps pour bien préparer leur équipe. La plupart d’entre eux aimeraient que le marché des transferts soit moins long et ferme ses portes plus tôt" . Une réunion où la majorité des entraîneurs présents a émis le souhait que la période des transferts soit close après le début de saison.

Michael Laudrup, passé par Swansea, avait abondé dans ce sens. "Pourquoi ne pas fermer le marché des transferts quand la saison débute ? Pourquoi le clore alors que le championnat a déjà commencé en Angleterre, mais aussi en et en ? Chaque entraîneur mesure l’intérêt de disputer la première journée alors que le marché a fermé ses portes" . Par le passé, José Mourinho ou Alan Pardew ont aussi accentué la pression sur les instances.

Les clubs anglais peuvent-ils continuer à vendre ?

Oui. Si les écuries de Premier League ne peuvent plus se renforcer après le 8 août, chaque club anglais aura la possibilité de vendre un ou plusieurs joueurs dans un délai correspondant aux dates fixées pour les différents clubs acheteurs.

L'article continue ci-dessous

Quels sont les avantages pour les clubs de Premier League ?

On l'aura compris, cette réforme permet aux clubs de commencer la saison sur un pied d'égalité. Elle facilite les entraîneurs sur plusieurs points, à la fois pour la gestion de leur effectif et l'analyse de leurs adversaires sur la scène anglaise. D'un point de vue pratique, le processus de préparation estivale des clubs est beaucoup plus clair.

Mais c'est dans le rapport de force entre ces mêmes clubs, surtout, qu'il y a plus de transparence. Depuis quelques saisons, l'inflation des indemnités de transfert a fait émerger une nouvelle compétition, en coulisses, chaque été. La Premier League est le championnat le plus lucratif au monde, mais son coup d'envoi sonne la fin de la récréation. Quand le championnat commence, tout se joue sur le rectangle vert.

Quel est le revers de la médaille pour les clubs de Premier League ?

En contrepartie, les clubs anglais doivent désormais s'activer pour boucler leur mercato début août, ce qui n'est pas une mince affaire. Le déroulement de ce mercato estival 2019 démontre que les dossiers d'envergure ont de plus en plus de difficultés à se décanter. Surtout, les autres clubs européens, eux, peuvent continuer à se renforcer. Si cette réforme renforce l'équité entre les clubs anglais, elle laisse donc un avantage aux autres poids lourds du continent. Une harmonisation des dates dans les 5 grands championnats européens est souhaitable, mais à l'heure actuelle, cela ressemble à un idéal...