Tottenham, Pochettino affirme avoir le soutien de Levy

Malgré un début de saison compliqué et deux lourdes défaites pour Tottenham, l'entraîneur des Spurs conserve le soutien de son président.

a vécu l'une des pires semaines de toute son histoire. Les Spurs ont été humilié par le lors de la deuxième journée de mardi dernier avant de s'incliner lourdement sur la pelouse de , samedi en début d'après-midi. Une semaine qui vient résumer le début de saison plus que mitigé de Tottenham, déjà distancé en et avec seulement un point après deux journées de Ligue des champions.

Forcément, Mauricio Pochettino risque de se retrouver en danger si les mauvais résultats s'enchainent. Mais le technicien des Spurs, qui a hissé le club londonien jusqu'en finale de C1 pour la première fois de son histoire la saison dernière, a affirmé toujours avoir le soutien de Daniel Levy, son président : "Je lui ai toujours dit qu'en plus d'être mon président, c'était un ami. Nous entretenons de très bonnes relations et c'est extraordinaire d'avoir son soutien".

"Apprendre de nos défaites"

L'article continue ci-dessous

"Le football n'est pas un drame, c'est une passion et nous ne pouvons pas le séparer de l'émotion, mais nous ne pouvons pas non plus créer un sport aussi fantastique que celui-ci seulement en prenant en compte le dernier résultat. Nous devons apprendre des défaites pour pouvoir dépasser nos limites et cela commence par accepter le fait que vous ne gagnez pas toujours et que l’adversaire travaille aussi dur et qu'il a du mérite. Vous devez toujours réagir avec dignité au résultat, qu'il soit bon ou mauvais", a ajouté l'Argentin.

Après l'humiliation contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Mauricio Pochettino avait tenté d'expliquer ce fiasco au micro de BT Sport : "C’est dur à accepter, mais il faut aller de l’avant. Il faut faire face à ce type de situation. C’est dur, et il faut être fort et savoir avancer. Rester ensemble, s’aider les uns les autres. Quand tu vis ce type de défaite c’est important de rebondir et de croire en toi. C’est la seule façon de guérir".

Neuvième de Premier League avec onze points, Tottenham compte trois victoires, autant de défaites et deux matches nuls. Mauricio Pochettino bénéficie d'une cote de sympathie élevée chez les Spurs, que ce soit chez ses supporters ou chez son président, au vu du travail qu'il a effectué depuis son arrivée dans le nord de Londres.