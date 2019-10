Pochettino explique l'humiliation de Tottenham

Les Spurs se sont lourdement inclinés à domicile contre le Bayern Munich. L'Argentin a été contraint de livrer des explications à ce fiasco.

a subi une humiliation ce mardi soir dans son nouveau stade en . Opposés au dans le choc de la soirée, les Spurs ont sombré devant leur public concédant sept buts dont quatre inscrits par Serge Gnabry, l'ancien Gunner. Une déroute difficile à encaisser pour Tottenham, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, dont le début de saison était déjà loin d'être rassurant.

Dès la fin de la rencontre, Mauricio Pochettino a dû justifier la déroute des siens au micro de BT Sport, diffuseur de la C1 en : "Je n’ai pas besoin de beaucoup de temps pour expliquer ce qui s’est passé. On a bien joué les 30 premières minutes, on a bien commencé, on a pressé haut. Mais on a été malchanceux de concéder ce but en tout début de deuxième période. Ils ont été très efficaces. Après notre penalty on a eu des occasions de marquer le troisième. Mais entre la 83 et la 88e minute on a encaissé trois buts de plus".

Pochettino appelle à l'union sacrée

"Dans le football tout peut arriver. Chaque ballon touché par le Bayern allait au fond. Nous sommes très déçus et énervés mais on doit rester ensemble. Je pense que nous sommes forts mentalement. Peut-être que mon discours vous ennuie mais le football se joue à l’instant présent, et non en pensant à ce qui s’est passé hier. Tu dois faire les choses aujourd’hui, et demain. Il ne faut pas penser à ce qui s’est passé il y a trois mois (la finale de la Ligue des champions)", a ajouté l'Argentin.

L'entraîneur de Tottenham pense déjà à la suite de la saison et appelle à rester unis dans les prochains jours pour le bien des Spurs : "C’est dur à accepter, mais il faut aller de l’avant. Il faut faire face à ce type de situation. C’est dur, et il faut être fort et savoir avancer. Rester ensemble, s’aider les uns les autres. Quand tu vis ce type de défaite c’est important de rebondir et de croire en toi. C’est la seule façon de guérir".

Enfin, Mauricio Pochettino, en conférence de presse, a confessé qu'il s'attend à une saison compliquée et a tiré une première sonnette d'alarme : "La saison va être difficile. Après la finale de la Ligue des champions, le chapitre était fermé et le club est maintenant dans une période où il doit ouvrir un autre chapitre et décider d'un projet, à moyen, long terme. Vous devez d'abord montrer votre qualité d'homme, pour faire face à la situation comme un homme. Vous devez utiliser votre qualité, votre force, pour faire face à ce type de situation. Ce qui vient après, c'est le côté professionnel. Maintenant, nous devons être des hommes et être forts tous ensemble pour essayer de rebondir et de changer ce sentiment".