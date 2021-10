Tottenham : Nuno Espirito Santo garde espoir pour Harry Kane

L'entraîneur des Spurs n'a aucun doute quant à la capacité de son attaquant a retrouvé le chemin des filets, lui qui n'a pas marqué en six matches.

L'entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo, estime que le retour en forme de Harry Kane "viendra". L'attaquant n'a pas trouvé le chemin des filets depuis six matches de Premier League, et sa mauvaise série en cours, aussi inhabituelle que frustrante s'est poursuivie lors de la victoire 2-1 contre Aston Villa ce dimanche après-midi.

Il a fait pression pour être transféré à Manchester City cet été, et bien qu'il ait accepté son statut de joueur des Spurs après que l'accord ne se soit pas concrétisé, il n'a pas réussi jusqu'à présent à donner à son équipe la finition attendue de lui. Collectivement, Tottenham a renoué avec le succès après trois revers consécutifs.

6 matches sans marquer, pire série depuis 2015-16

Harry Kane n'a marqué lors d'aucune de ses six dernières apparitions en Premier League, sa plus longue série sans but dans la compétition depuis la saison 2015-16. Cette période difficile est d'autant plus remarquable qu'il a dépassé les 15 buts marqués en Premier League lors de chaque exercice disputé depuis 2013-14.

"Il a très bien travaillé pour l'équipe. Le premier but viendra", a déclaré Nuno à Sky Sports. "Nous sommes conscients que nous avons traversé un moment difficile. Lorsque les joueurs se regroupent et s'associent, ils peuvent être très bons. Nous devons trouver l'équilibre entre la partie défensive et la partie offensive du jeu. C'est notre objectif, que pouvons-nous faire pour nous améliorer ?", s'est ensuite interrogé le technicien portugais, qui peine à trouver la recette depuis son arrivée à Londres.

Harry Kane a gardé son attention d'après-match sur l'effort collectif de Tottenham pour obtenir une victoire bien nécessaire contre Villa, avec un but de Pierre-Emile Hojbjerg et un but contre son camp de Matt Targett. "Il est important que nous ayons répondu au week-end dernier par une victoire. Beaucoup d'énergie et de conviction de la part des garçons", s'est pour sa part félicité l'international anglais. Pour débuter une série de victoires, les Spurs auront toutefois grand besoin de leur attaquant vedette.