Rennes-PSG : Neymar, toujours aussi décevant

Le Brésilien ne s’est procuré aucune occasion et a traversé ce déplacement en Bretagne comme une ombre.

Un penalty contre Lyon et deux passes décisives. Voilà le bilan d’un Neymar très discret depuis la reprise sur le plan statistique et dans le jeu. Depuis plusieurs semaines, on pensait entrevoir une version différente du Ney, moins précise techniquement mais plus impliquée sur certaines courses de repli et dans l’activité de son équipe.

Un peu plus de dix kilomètres contre Bruges et près de onze face à Manchester City, malgré un déchet technique important, le Brésilien avait montré des qualités de combat rarement vues. Mais il faut croire que dimanche, il avait laissé tout cela dans la capitale.

Pourtant, samedi en conférence de presse, son entraîneur avait réaffirmé tout le bien qu’il pensait de son joueur malgré ce début d’exercice en dents de scie. « Je suis très content de son application. Il est un joueur offensif, qui aime marquer mais j'aime beaucoup le travail qu'il fait pour l’équipe. »

Des mots quasiment similaires à ceux qu’il avait eus pour lui après la rencontre face à Metz, où le Brésilien avait effectué 20 premières minutes de très bonne facture avant de disparaître puis de donner une passe décisive pour Hakimi dans les dernières secondes du temps additionnel.

Trois petites actions et c’est tout

« Je suis content de son attitude, de son état d'esprit, sa mentalité et tout ce qu'il apporte à l’équipe", soulignait le technicien argentin alors que Neymar avait effectué de nombreux mauvais choix en Moselle. Le tout alors qu’il avait poussé Oukidja, le gardien messin en fin de match. C'est un joueur créatif mais ces joueurs-là ont aussi une dépense d'énergie supérieure aux autres car on attend qu'ils fassent de la magie à chaque ballon qu’ils touchent », ajoutait-il pour expliquer son irrégularité.

L'article continue ci-dessous

Dimanche face à Rennes, le coach du PSG a carrément esquivé la question parlant de problème collectif plus qu’individuel. Le « Ney », lui, s’est montré peu avant la 20e minute mais n’est jamais parvenu à donner un ballon décisif ni même à avoir une occasion de tirer. On l’a bien vu sur un rush délicieux, depuis sa moitié de terrain, effacer Tait puis Bourigeaud (19e) ou être à l’origine de deux actions du trio qu’il forme avec Messi et Mbappé (25e et 32e).

Et pour le reste ? Rien d'autre à signaler si ce n’est un repli défensif inexistant et une incapacité à accélérer balle au pied régulièrement. Sorti à la 75e minute, l’ancien Barcelonais a surtout perdu plus d’un quart des ballons qu’il a touchés : 22 sur 82. L’attaquant de Paris n’a d'ailleurs marqué que 2 buts sur ses 41 derniers tirs tentés (10 cadrés) dans le jeu en Ligue 1 (contre Montpellier le 22 janvier dernier et Lens le 1er mai). Insuffisant pour un joueur de son envergure.

Alors que la trêve internationale se profile, « Ney » va manquer la réception d’Angers au Parc le 15 octobre pour reprendre face à Leipzig, en Ligue des champions, quatre jours plus tard. Voilà une soirée pour briller. Et pour commencer à être régulier ?