Tottenham, Mourinho : "Tanguy Ndombele n'a pas voulu jouer face à Brighton"

L'entraîneur des Spurs a justifié l'absence du milieu de terrain français lors de la victoire face à Brighton ce jeudi après-midi.

Absent du groupe de face à en début d'après-midi, Tanguy Ndombélé n'est pas blessé et a manqué le succès des Spurs ce jeudi. Alors qu'il semblait évident que l'absence de l'international français soit due à un choix tactique de José Mourinho, ce n'est en réalité pas le cas. En effet, après la victoire de Tottenham lors du Boxing Day grâce à des buts de Harry Kane et Dele Alli, José Mourinho s'est présenté en conférence de presse et a justifié l'absence de Tanguy Ndombélé.

Le Portugais a révélé que c'est le milieu de terrain français qui a pris la décision de ne pas jouer cette rencontre, ne se sentant pas apte, mais n'étant pas pour autant blessé. Une décision que l'entraîneur des Spurs semble même regretté : "Je ne peux pas dire qu'il est blessé parce que dans cinq minutes, nous commençons une séance d'entraînement et si vous pouvez la regarder depuis les tribunes et il s'entraînera normalement".

"Je ne peux donc pas dire qu'il est blessé, je peux dire qu'hier, il m'a dit qu'il ne se sentait pas en état de jouer le jeu, non pas en raison d'une blessure mais par crainte de blessures antérieures qu'il avait eu depuis le début de la saison, deux, trois ou quatre blessures musculaires et le sentiment de ne pas être prêt à commencer le match. Mais je ne peux pas dire qu'il est blessé, je peux seulement dire qu'il n'est pas en état, ce qui est différent", a ajouté José Mourinho.

"Je connais l'avenir d'Eriksen"

Mourinho a refusé d'éclaircir les doutes sur l'avenir de Christian Eriksen à Tottenham mais insiste sur le fait qu'il sait quelle sera la décision du milieu de terrain : "À propos de son avenir, je connais son avenir. Je pense que je connais son avenir car sa communication avec moi est complètement ouverte et honnête et nous nous faisons confiance. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je connais son avenir, mais ce n'est pas moi qui parle de son avenir, c'est à lui de parler de son avenir quand il prend la décision d'en parler, pas moi".

"Mon sentiment est qu'il veut nous aider, c'est pourquoi quand je suis en difficulté et que j'ai besoin d'un joueur avec ses qualités, je le fais jouer. Aujourd'hui, il était important. Harry Winks avait un carton jaune, nous avions besoin de fraîcheur, nous avions besoin de vision et de passes rapides, et il était là pour nous", a ajouté l'entraîneur des Spurs. Le Portugais a ensuite encensé son capitaine et buteur, Harry Kane, qui a montré la voie aux Spurs ce jeudi.

"Quand je n'étais pas son entraîneur, je disais toujours que Kane est le genre d'attaquant qui est fantastique même s'il ne marque pas Il y a tellement de meilleurs attaquants dans le monde qui marquent autant de buts, mais le jour où ils ne marquent pas leurs performances sont médiocres car ils ne donnent rien. Harry est le gars qui, s'il ne marque pas, sa performance est bonne; il presse, il récupère les balles, il tient le jeu, il aide, il recule, quand Dele perd la position, il couvre la position dans l'organisation défensive. Il est fantastique. Il a marqué deux grands buts, le premier correctement annulé par la VAR, mais l'action et le mouvement étaient brillants. La deuxième frappe était brillante, le but était fantastique et important. Son travail était absolument phénoménal", a conclu José Mourinho.