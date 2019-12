Tottenham - Brighton (2-1), Kane et Alli sauvent les Spurs de l'indigestion

Les hommes de José Mourinho n'ont pas manqué l'occasion de repartir de l'avant après la défaite contre Chelsea le week-end dernier.

Les hommes de José Mourinho ont évité de justesse la gueule de bois au lendemain des fêtes. Battu au match aller par (3-0), jour de la blessure d'Hugo Lloris, dont c'était l'anniversaire ce jeudi, les Spurs ont réussi à prendre leur revanche face aux Seagulls, mais que ce fut dur. Après leur défaite dimanche dernier face au de Frank Lampard, les hommes de José Mourinho avaient à coeur de repartir de l'avant ce jeudi et débuter de la meilleure manière le Boxing Day, et ils ont réussi leur coup même s'ils n'ont pas forcément brillé dans le jeu.

Septième de à six points de Chelsea, quatrième et détenteur de la dernière place qualificative pour la , au coup d'envoi, n'a pas manqué l'occasion de mettre la pression sur les Blues qui affronteront ce jeudi. Pourtant, Tottenham s'est fait grandement peur. Les Spurs ont cru ouvrir le score en première période. Lancé en profondeur, Harry Kane n'a pas tremblé devant le portier adverse, mais a finalement vu son but refusé pour un léger hors-jeu.

Retard à l'allumage pour Tottenham

L'article continue ci-dessous

Sous la pluie londonienne, Tottenham n'est pas parvenu à mettre son jeu en place et s'est vu sanctionné en fin de premier acte sur un coup de pied arrêté. Sur un coup franc très bien frappé par Gross côté droit, Webster s'élève plus haut qu'Alderweireld devant la ligne des six mètres et propulse de la tête le ballon au fond des filets de Gazzaniga. Sans inspiration dans le jeu, Tottenham est puni par les Seagulls et doit réagir dans le second acte.

Et comme à son habitude, la réaction des Spurs est venu d'un homme : Harry Kane. L'homme providentiel de Tottenham a remis son équipe sur les bons rails avant l'heure de jeu. L'attaquant anglais a bénéficié du travail de Lucas pour se retrouver dans la surface de réparation et égaliser en s'y reprenant par deux fois face à Ryan. Poussés par ce but de leur capitaine, les Spurs ont continué à attaquer afin d'arracher la victoire après une première heure de jeu bien terne.

Métamorphosé depuis l'arrivée de José Mourinho, Dele Alli a donné la victoire à Tottenham grâce à un magnifique but. Sur une belle ouverture d'Eriksen pour Aurier, sur la droite de la surface, l'ancien Parisien remise en une touche du droit pour Alli, lequel reprend du droit parfaitement pour trouver le petit filet de Ryan. Dans le doute sur le plan défensif, les Spurs ont tout de même réussi à tenir le résultat et s'imposent dans la douleur. Tottenham remonte provisoirement à la cinquième place du classement et revient à trois points de Chelsea.