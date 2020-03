Tottenham, Mourinho promet un mercato estival calme

L'entraîneur des Spurs est satisfait du développement de Gedson Fernandes et ne pense pas que son équipe ait besoin de changements profonds.

Les Spurs connaissent une saison irrégulière, José Mourinho a remplacé Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur en novembre après un mauvais début de campagne et une crise de résultats ayant poussé l'Argentin vers la sortie. Christian Eriksen a également quitté le club lors du mercato de janvier, Jan Vertonghen arrive en fin contrat cet été et une blessure aux ischio-jambiers subie par Harry Kane au début du mois de janvier a écarté l'attaquant de pour plusieurs mois et a mis en évidence le manque de solutions en attaque chez les Spurs.

Cependant, alors que José Mourinho souhaite améliorer la qualité de son équipe à la fin de la saison, il ne perçoit pas la nécessité d'apporter des changements majeurs dans les rangs des Spurs, comme il l'a avoué en conférence de presse avant le match de FA Cup contre Norwich : "Des changements massifs? Non. Pas de changements massifs. D'abord parce que ce n'est pas ce dont nous pensons avoir besoin. Deuxièmement à cause du profil du club. Troisièmement à cause de ce qu'est le marché et année après année, c'est plus difficile".

"Gedson est un bon jeune"

"Donc, je ne pense pas à une refonte de l'effectif. Bien sûr, nous devons améliorer notre équipe, c'est évident", a ajouté le technicien portugais. Au cours du mercato hivernal, les Spurs ont signé avec Steven Bergwijn du , ont acheté définitivement Giovani Lo Celso et ont également fait appel à Gedson Fernandes pour un prêt de 18 mois en provenance de . Geson Fernandes a fait sept apparitions pour les Spurs à ce jour et la contribution du milieu de terrain central a impressionné Mourinho.

"C'est un enfant, je pense qu'il est heureux. Il s'adapte bien à une vie spéciale. Il revit avec ses parents et sa sœur, c'est une très bonne situation pour lui, il est content. Il travaille dur comme un jeune joueur doit le faire. Il mérite ses opportunités, il a déjà été titularisé à et en match de contre le . Il joue, il joue dans différentes positions, il nous donne ce que nous avons toujours pensé qu'il pourrait nous donner - des options", a expliqué le Portugais.

"En tant que jeune joueur, vous vous attendez toujours à ce que la saison prochaine soit meilleure. Jusqu'à la fin de la saison, il y aura plus d'occasions de jouer au football et de grandir. Mais c'est un bon jeune joueur", a conclu José Mourinho. Habitué aux mercatos clinquants lors de ses passages dans ces derniers clubs, que ce soit au , à ou encore à , José Mourinho semble donc prêt à changer sa manière de fonctionner et espère permettre aux Spurs de continuer à flirter avec le succès.