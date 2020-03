OFFICIEL : Wanyama rejoint Thierry Henry à l'Impact Montréal

Le milieu de terrain kényan quitte les Spurs afin de rejoindre la MLS et évoluer sous les ordres de Thierry Henry.

Le milieu de terrain de , Victor Wanyama, va rejoindre à l' après être tombé en disgrâce à Tottenham, où il ne faisait plus partie des plans de José Mourinho. Le joueur de 28 ans rejoint l'Impact lors d'un transfert gratuit en tant que joueur désigné dans le cadre d'un contrat de trois ans. Victor Wanyama se joindra à l'Impact une fois son examen médical terminé et une fois qu'il aura reçu l'autorisation internationale pour son transfert.

Le milieu de terrain kényan a parlé de son enthousiasme pour son nouveau départ aux côtés du célèbre entraîneur de l'Impact, l'ancienne légende d' , Thierry Henry, où il deviendra le deuxième joueur désigné du club aux côtés de son compatriote Saphir Taider : "Je suis vraiment heureux de rejoindre un club passionnant comme l'Impact de Montréal", a analysé Victor Wanyama. "La continue de croître chaque saison et je suis impatient de sensibiliser davantage cette équipe, cette ville et cette ligue à travers l'Afrique".

"Quand j'ai parlé à Thierry Henry et qu'il m'a dit qu'il voulait que je le rejoigne à Montréal, je n'ai pas eu à y réfléchir à deux fois. Il a toujours été un joueur que j'admire et je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion de travailler avec lui et de jouer un rôle qui puisse assurer à l'Impact de Montréal une meilleure saison et, espérons-le, atteindre les étapes ultimes des compétitions auxquelles nous participons", a ajouté l'ancien milieu de Tottenham.

"Je pense que la famille Saputo et l'équipe de direction de Montréal ont un excellent plan en place et j'espère pouvoir apporter une grande contribution au succès de ce projet", a conclu le milieu de terrain de 28 ans. Victor Wanyama a rejoint Tottenham en 2016 - après trois saisons à - et est devenu un membre important du milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Il a disputé 97 matchs avec les Spurs en quatre ans, la majeure partie de son temps de jeu s'étant produit lors de sa première saison avant que des blessures au genou ne le maintiennent constamment sur la touche.

Malgré les problèmes dans le milieu de terrain de Tottenham, Wanyama n'avait fait que quatre apparitions pour le club cette saison et n'a pas été impliqué dans les plans de la première équipe une fois que Mourinho a remplacé Pochettino en tant que manager en novembre dernier. La nouvelle équipe de Wanyama a commencé sa campagne en MLS avec une victoire 2-1 sur la New England Revolution le 1er mars, tandis que le club a également progressé en de la Concacaf en éliminant le Deportivo Saprissa. Reste à savoir si l'international kényan sera disponible pour le prochain match de championnat contre le FC Dallas samedi ou l'affrontement du club avec le CCL Olimpia le 10 mars.