Tottenham, Mourinho l'admet, il a besoin d'un attaquant

Avec la blessure d'Harry Kane, Tottenham a besoin d'un buteur comme l'admet José Mourinho.

va tenter de combler l'absence d'Harry Kane en recrutant cet hiver comme l'a confessé José Mourinho en conférence de presse.

Inter - Eriksen, Giroud, Young… Le mercato (presque) parfait de Conte

L'article continue ci-dessous

Privés de l'attaquant international anglais au moins jusqu’en avril prochain, les Spurs sont en quête de renforts.

« Est-ce que nous avons besoin d’un attaquant ? Oui, si possible oui. Mais cela doit être une situation positive pour nous, en ce moment nous avons des joueurs offensifs qui sont très bons. Son, Lucas, Lamela, Lo Celso, Dele Alli. Bien sûr qu’ils sont très bons, mais il nous manque un buteur. Donc si c’est possible, nous ferons tout, et ce n’est pas facile mais nous essayons d’ajouter ce joueur à notre équipe, » a admis le "Mou" en conférence de presse vendredi.

Des propos qui interviennent alors que les médias lusitaniens évoquent un intérêt de Tottenham pour le buteur de Porto Zé Luis.