Inter - Eriksen, Giroud, Young… Le mercato (presque) parfait de Conte

Des joueurs d’expérience pour des petits prix : voici un petit résumé du mercato hivernal de l'Inter Milan.

Le mercato d’hiver, c’est le mercato des opportunités ou celui d’appoint, celui qui permet de gommer les petites erreurs d’un été mal négocié. L’ en sait quelque chose : en octobre, l’entraîneur Antonio Conte a poussé un petit coup de gueule après une défaite à Dortmund (2-3) sur le manque d’expérience de son effectif, et il semble sur le point d’être exaucé.

La belle affaire Giroud

À l’époque, son équipe avait perdu 3-2 en après avoir mené 2-0, ce qui avait poussé Conte à réclamer des joueurs «qui savent gérer». Autrement dit : des joueurs âgés, expérimentés, soit la définition d’Ashley Young (34 ans) polyvalent latéral qui arrive en provenance de pour la modique somme de 1,7 M€.

Un autre trentenaire au gros CV devrait le rejoindre sous peu : Olivier Giroud (33 ans), mis au placard par Frank Lampard à et bien décidé à concurrencer Romelu Lukaku en seconde partie de saison. À l’instar de Young, son contrat arrivait à échéance au mois de juin, et l’Inter ne devrait pas dépenser plus de 5 M€ dans cette histoire. Encore une belle affaire, à bas prix.

Vidal était attendu, mais...

Le secteur offensif est donc renforcé avec Giroud, celui de la défense avec Young ou encore Leonardo Spinazzola (26 ans), qui vient de l’ , mais quid du milieu de terrain ? Arturo Vidal était attendu, mais le Barça ne le libérera vraisemblablement pas. De quoi pousser les dirigeants à se pencher sur une autre belle affaire : Christian Eriksen (27 ans).

Sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin, le maître à jouer ne sera pas retenu par sa direction, à condition qu’une potentielle équipe intéressée soit capable d’investir les 20 M€ demandés. Et cela semble justement être le cas de l’Inter, d’ores et déjà d’accord avec le joueur. Avec Eriksen, l’excellent mercato réalisé jusqu’ici par les Nerazzurri pourrait rapidement devenir parfait…